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被吃海底撈耽誤的畢卡索！1手繪圖藏笑點 網歪樓：看來等很久

聯合新聞網／ 綜合報導
圖中的「閨蜜」相當逗趣。圖擷自Dcard
圖中的「閨蜜」相當逗趣。圖擷自Dcard

知名連鎖火鍋店「海底撈」的生意非常好，有時候現場候位都需要等上一段時間，因此業者也推出小遊戲，假設全部填寫正確，進場後可以獲得神秘菜色。對此，一名女網友分享客人的作品，更佩服直呼「被吃海底撈耽誤的畢卡索！」

日前一名女網友在Dcard上以「被吃海底撈耽誤的畢卡索」為題發文，她在貼文開頭寫道，「首po獻給你，忍不住想上來這裡表揚你XD」。從照片中可以看見，紙的上半部份是「第一關-海底撈大會考」，有八道題目需要客人回答；而下半部份是「第二關-畫出題目」，這名客人的繪畫能力非常厲害，九張圖都畫得相當仔細，其中「閨蜜」那張圖更是逗趣。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「閨蜜真的是真的閨蜜，哈哈哈」、「媽啊！這什麼深厚的畫功」、「看來真的等很久」、「超好笑，這是等了多久？」、「真的厲害」、「海底撈的花枝漿不是長這樣，而且撈麵6分鐘要爛掉了」、「有底子的其實畫一小格不用花很久」。

海底撈 畢卡索 Dcard 火鍋

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