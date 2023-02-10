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新用途！三角錐變身洗手台 眾人大讚：生活智慧王

聯合新聞網／ 綜合報導
三角錐被改裝成洗手台，獲得許多網友的讚賞。 圖擷自三角錐觀察學院
三角錐被改裝成洗手台，獲得許多網友的讚賞。 圖擷自三角錐觀察學院

路上常見的三角錐通常作為警示用途，但若把它倒過來還能有不一樣的功用。有一名女網友在路邊看到一個將三角錐改裝的洗手台，相當逗趣又無違和，照片PO上臉書後引發不少人討論。

從原PO在臉書「三角錐觀察學院」貼出的照片看到，這個由三角錐改裝成的洗手台，先將三角錐倒過來，尖頂朝下、底座朝上，底座的四個圓孔當中其中一個裝上水龍頭，而朝下的三角錐頂再連接排水管，如此一來，簡易版的洗手台就大功告成了。

照片獲得鄉民一致好評，「感覺很實用耶」、「低成本的工業風」、「設計感強」、「生活智慧王」、「太有才了」、「早知道有這創意就好了，我前一陣子才發好幾千塊買了一個洗手台呢」、「這CP值超高啊」、「挺美的耶」、「廢物利用」、「這個概念還不錯耶」、「可以耶，工地風畫龍點睛之筆」、「旁邊還能放三杯飲料」、「洗手台任務結束之後，還能繼續當三角錐，實用又環保」。

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