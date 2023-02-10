在地人不看好安坑輕軌 2大缺點恐害運量悲劇

安坑輕軌於今（10）日正式通車，新北捷運公司將在下午1時發出首班車，展開為期一個月的試營運。然而PTT網友卻不看好安坑輕軌運量，在地人坦言「習慣搭公車」，若是搭輕軌到台北市，反而還得轉車兩次，路線上也沒有觀光景點，直呼「通車後運量恐怕很悲劇」。

安坑輕軌全線位於新北市新店區，全線7.5公里，總共9座停靠站。安坑輕軌的起點站為K9十四張站、終點站為K1雙城站，其中K9「十四張站」可與新北環狀線銜接轉乘。

一名網友在PTT發文表示，「安坑輕軌通車在即，但是對很多安坑人來說，到台北市都已經習慣搭公車，若是搭安坑輕軌到台北市還要轉兩次車，雖然安坑輕軌真的是能讓安坑的名氣增加，但是實用性不知道高不高，大家覺得安坑輕軌通車後，運量會很悲劇嗎？」

其他網友則留言「絕對悲劇」、「會被新店客運屌打」、「新店客運：謝謝你幫我打廣告」、「安坑附近好像沒什麼有名氣的景點，很難吸引觀光客源吧」、「搭公車的習慣可以改，但是轉來轉去會影響搭乘意願」、「0吸引力的一條，連觀光景點都沒轉乘也麻煩」。

但也有網友認為「這線有應該是有兩個蠻穩定客源點，醫院跟學校，就醫的老人應該比較喜歡軌道，大學學生相對沒有時間壓力」、「安坑要搭高鐵去南部，絕對是搭安坑輕軌轉環狀線到板橋搭高鐵是最佳選擇。除了省時間之票價也省幾十元」、「居民期待房價漲大於輕軌便利吧」。