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室內口罩解禁「你敢不戴嗎？」 多數人不想脫：沒事得病幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
指揮中心宣布2月20日起室內口罩解禁。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
指揮中心宣布2月20日起室內口罩解禁。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

隨著疫情逐漸降溫，中央流行疫情指揮中心昨（9）日宣布，從20日開始室內口罩解禁，但是進入醫療機構及搭乘大眾運輸系統仍強制配戴口罩，就有網友在PTT發文提問「口罩要大鬆綁你敢不戴嗎？」多數人還是選擇繼續戴著比較保險。

戴了3年多的口罩，相信很多人都已經成了日常生活中的習慣，而近來隨著疫情的降溫，民眾期盼已久的口罩禁令也在昨天宣布將要解除，對此一名網友就發文問大家口罩解禁後敢不戴嗎？他還以選擇題的方式提供選項：

1.敢，政府敢鬆綁我就敢不戴，小感冒怕什麼

2.不敢，別人小孩死不完，我還是戴著保險

3.隨便，有帶口罩就戴，沒帶就不戴

4.乾我屁事，我沒在出門的

貼文引起鄉民們熱議，大多數人還是選擇繼續戴，「我戴習慣了」、「我OK，你先脫」、「沒有敢不敢問題，是戴習慣了對自己也好」、「原本就很常過敏，不管有沒有疫情都會戴口罩」、「疫情之前就會戴了，又不是只防肺炎」、「每天搭捷運，還是得戴」、「上班旁邊一個剛確診解隔的，我還真不敢不戴」、「當然是2啊，沒事去得病幹嘛？更何況還要隔離」、「為啥一堆在唸想戴的？你不戴還要管別人」。

但也有鄉民開心地表示贊成，「當然不戴，早日接軌國際」、「真的有人還覺得口罩有用喔？」、「愛戴一輩子就去吧」、「早就沒在管了」、「恐慌仔的時代徹底結束了，開心」、「你會怕你可以戴，不要限制我不戴的自由」、「當然不戴，吃飯都敢不戴了，不覺得怪嗎？」、「敢啊，確診還是要上班有差嗎？」、「除了遮醜沒用處」。

還有網友選擇性地戴口罩，「現在除非進密閉（空間），不然也沒在戴了」、「以後戴口罩個人選擇，就跟疫情前一樣啊」、「沒什麼在戴口罩，外出人多密集地會戴一下」、「想戴就戴，忘記也沒差」、「要不要戴成年人自己不會決定？給人民自由選擇很棒」。

PTT 口罩

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