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男星籲捐贈土敘「衣服要新的」引質疑 網掀討論反讚：合情合理

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其與敘利亞邊界於當地時間2月6日清晨發生規模7.8強震，大量建築物倒塌，至今已超過8700人死亡。圖／路透社
土耳其與敘利亞邊界於當地時間2月6日清晨發生規模7.8強震，大量建築物倒塌，至今已超過8700人死亡。圖／路透社

土耳其、敘利亞邊境近日發生規模7.8強震，目前已造成至少1萬5000人罹難，當地亟需各國伸出援手。來自土耳其的藝人吳鳳在臉書分享物資捐贈資訊，其中他提到「衣服一定要新的」在PTT引起討論，網友則指出這點要求合情合理：「不這樣說，保證收到一堆垃圾」。

一名網友在PTT發文寫道：「請問一下，現在是緊急時刻吧，應該舊的衣服也可以吧，要新衣服的意義是？」不過網友幾乎一面倒表示要求新衣服很合理，其一是不希望收到太破爛的衣服：「不這樣說，保證收到一堆垃圾」、「一定會有人當作舊衣回收站亂丟破爛衣服」、「避免你捐破布垃圾」、「把垃圾爛衣捐出來，送去土耳其只是丟台灣的臉」、「要捐的是物資，不是你家垃圾」。

還有網友認為，土耳其當地目前正一團亂，根本沒時間整理出哪些衣服可穿、哪些不可穿，因此才會要直接指名要新的：「不然是要志工幫忙篩選掉衣況很糟的，然後再找洗衣店送洗嗎？」

另一派網友則指出，可能是外國人表達的語意不夠精準：「洗過的就好了」、「那就寫『不要破舊』不是寫要新的」，也有人認同原PO看法：「衛生用品就算了，衣服為什麼要新的」、「話說他們應該需要的是冬季的衣服吧」、「下一個要求是不是還要名牌的，平價服飾的不收」。

土耳其 敘利亞 強震 台灣

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