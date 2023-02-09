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樓上「叩叩聲」吵半年！醫崩潰扮柯南：凶手竟在地下停車場

聯合新聞網／ 綜合報導
樓上噪音擾人清夢？柚子醫師認為別急著怪罪鄰居，因為「樓上發出來的聲音，不見得是樓上製造的」。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
樓上噪音擾人清夢？柚子醫師認為別急著怪罪鄰居，因為「樓上發出來的聲音，不見得是樓上製造的」。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

女星隋棠一家人遭樓下鄰居指控噪音擾鄰，掀起熱議，小兒科醫師陳木榮分享自身經驗反向思考，有時以為鄰居吵，其實是誤會，「樓上發出來的聲音，不見得是樓上製造的」。

柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師臉書分享，十多年前他住在一樓，剛搬進去就發現樓上不斷傳來「叩！叩！」聲音，每次都是兩下，間隔幾分鐘又來，他搬來高腳椅，拿了聽診器到處找來源，終於發現聲音最大的位置在書房天花板。

陳醫師猜想大概是樓上長輩坐在搖椅上來回搖動，他日夜為聲音所苦，但並沒上樓抗議。陳醫師說，這聲音多出現在半夜十二點之前，偶爾半夜也有，早上六點半開始是高峰，聲音會持續兩三個小時，早上九點多後會減少，下午五點多，傍晚開始，又要重新持續兩三個小時。

半年多來，陳醫師被吵到精神耗弱，某天他看向窗外有了新發現，原來他家窗外隔著馬路就是地下停車場車道入口，只要一有車子開進去，天花板上面「叩！叩！」的聲音就會出現。

圖為地下停車場示意圖。圖片來源/ingimage
圖為地下停車場示意圖。圖片來源/ingimage

陳醫師繼續找原因，原來停車場下方有排水溝，上方蓋著鐵柵欄，每當車子開進停車場，只要車子前後輪壓到鐵柵欄，就會各發出「叩！」「叩！」聲。這個聲音經由大樓傳導，傳到他房間正上方，因此在上下班尖峰時間，噪音才會頻繁出現。陳醫師找警衛幫忙，在停車場鐵柵欄縫隙塞了抹布，問題迎刃而解，「叩！叩！」聲音消失了。

不少過來人有同感，「這是真的，很多大樓牆面會產生共振」、「大樓共振跟水錘效應真的很討厭」、「非常理性，不帶情緒，完美解決事情」、「名偵探柚子，能夠發現原因真的太厲害了」、「可惜很多人無法理解，希望我家樓下鄰居可以看到這篇文章」、「舊家使用鑄鐵熱水管，只要冬天使用熱水，都會有類似彈珠掉到地板的聲音」。

不少網友分享有趣經驗，「曾經反應樓上小孩跑步聲很吵，結果保全跟我說樓上沒住人」、「洗澡時會聽到隔壁夫妻吵架聲，從通風管傳出來」、「蹲馬桶都會聽到通風管傳來樓上妹仔洗澡時唱歌的聲音，昨天唱A-Lin！今天陳綺貞！從此我不敢洗澡時唱歌」、「有天半夜我被莫名聲音吵醒，很害怕於是我用手機播佛經，一直沒有聲音，結果不久隔壁鄰居來按門鈴說『藍芽連到他家音響』，要我不要再半夜播佛經了」。

隋棠 噪音 醫師

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