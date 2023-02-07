繪師騎車「滑掉」十幾萬慘遭路人瘋搶 網見地點讚嘆：板橋人太勇

開拓動漫祭40（Fancy Frontier，FF40）上周剛結束，便傳出有繪師騎車回家時錢盒意外噴飛，當日所得十幾萬元遭多名路人瘋搶、下落不明的事件，由於金額過大讓此事在網路上引發熱議，有熱心網友分享線索、提供幫助，但也有人質疑真實性。

繪師すりお於4日深夜發文表示，當天參加完FF40後騎車回家，將收納當日所得約十幾萬的錢盒放在手提袋內，並用書壓住且塞滿，然後在途中錢盒仍因不明原因噴掉，而他也因過於疲倦沒有立刻發現。待他注意到並返回尋找時，只發現錢盒碎片，錢已消失無蹤，附近的老爺爺只告訴他，剛剛路上一堆人瘋搶不知道哪來的錢，讓他頓時覺得渾身冰冷，因為這筆錢不只是他生活、醫療所需，還需要還債，雖然有好心人將部分鈔票送至警局，但恐怕只有原本的1/3至1/2。

消息發出後，立刻有熱心人士幫忙傳播訊息、提供消息，並建議他提供更多資訊方便尋回現金。然而由於事主未明確說明地點，資訊也相當模糊，導致不少網友質疑事件真實性，認為台灣街道監視器密度之高，應該很容易尋回，路人瘋搶掉落紙鈔更覺得匪夷所思，讓此話題瞬間炎上，吸引眾多網友參與討論。

すりお今天（7日）再次回文解釋，錢盒是在板橋中山路路口待轉時滑出，對面就是埔墘派出所，目前已報案，也領回幾位善心人士送至派出所的錢，雖然不確定厚度有沒有原來的一半，但「找回13萬」至少有錢先還債了，也相信後續會有好消息，「社會還是有溫暖」。

他也說明出事當天是「人生第一次如此戲劇化的失去這麼多錢」，因此當下十分混亂，無法好好處理，連該做什麼都是向朋友詢問求助，因此有人告訴他「路人瘋搶」他也相信，也許對方有誇大成分，但他的「損失是確實的」，送回錢則的好心人和做筆錄的警察也是確實存在。

不過事發地點公布後，仍有人質疑板橋中山路是車流量相當大的主幹道，埔墘派出所前更是大路口，如有千鈔飛舞路人搶的畫面應該早就被拍下廣傳了，「在派出所前面瘋狂撿十幾萬的紙鈔，是誰給這些人勇氣的」、「那條路有人噴十萬現金當天就上新聞了吧」、「那條路馬路上我沒看過車少到可以在那邊撿東西」、「估狗地圖看了一下直接笑出來，派出所前面是六線道欸，民眾瘋搶喔？你們板橋人都這麼勇的喔快笑死」、「原來台灣的行人天堂在板橋」。