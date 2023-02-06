多少上班族喜歡先放假後補班？ 網掀論議：沒年資才有差

今年因為調整連續假期，導致補班日較多，進而有許多人在網路上抱怨。不過日前有人指出，只要放假日是週二或週四，政府會將一個週六的假挪到週一、週五讓人民放連假，但事後要補班，因此他好奇「到底民意喜不喜歡連續放假，然後週六補班？」

一名網友在PTT發文表示，現在政府遇到週二或週四的放假日，就會把某個週六的假期移動到週一或週五，讓人民放成連續假期，如果在總放假日數不變的情況下，那個被移動的周六就變成補班日，他好奇「到底民眾喜歡把週六的假拿來變成連假，還是週二、週四就單獨放一天呢？」

對此，有網友認為「對有年資的人來說，都是一樣會請特休。對沒有年資的人來說影響較大，會有休息時間長短的問題」。有些人支持「不要補班放連假」，指出「單獨放會有多出來的爽感」、「單獨放不要連假，需要連的人自己請假」、「需要休假的自己請，我比起連假更不喜歡補班」、「一兩個連假還好，今年六個連假是要逼死誰？」、「該放就放，到底為什麼自以為對人民好要幫忙連？需要連假的自己請不會？」、「連上班六天只休一天真的心情很差」。

也有些人認為「放連假比較好，之後再補班」，指出「返鄉的人才會喜歡連假補班，不用返鄉的沒差」、「公司假期很難請的喜歡連假」、「其實放成連假也是有好處，像我的工作平日請假高機率還是會接到電話，所以我不怎麼喜歡請假，而補班日通常沒什麼事做，很多客戶都放假，特休請在補班日比較沒壓力」。