古裝強勢霸榜！十大熱門陸劇《星漢燦爛》、《蒼蘭訣》誰奪網友青睞冠軍？

陸劇精彩度超乎想像

中國大陸連續劇製作逐漸成熟，題材可說是百花齊放，古裝、武俠、愛情、玄幻、穿越等，都各自有死忠擁護者，除了劇情安排看點無窮、名導帶隊品質保證、流量演員表現不俗之外，更是捧紅多位亮麗的新生代演員。

最近的陸劇有哪些特別值得回味呢？你是否為小蘭花與大魔王的虐心故事流下訣愛眼淚；或是替苦戀一度被離散的疑商夫婦揪心好幾夜？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2022年1月至2023年1月開播至今最受網友熱議的10部陸劇，偷偷告訴你，古裝劇竟然直接霸榜8名，快來看看你心中的神劇有沒有上榜吧！

image source:微博／蒼蘭訣

TOP10 卿卿日常

在2022年底播出的古裝輕喜劇《卿卿日常》，由白敬亭、田曦薇主演，故事講述以新川為首的九川王國，每年都會進行聯姻選拔，李薇（田曦薇 飾）誤打誤撞成為少主尹峥（白敬亭飾）的側室。兩人在日復一日相處中漸漸累積愛慕之情，故事還搭配美食主題，相當輕鬆和趣味。

《卿卿日常》雖然沒有高潮迭起的劇情，但尹峥和李薇平淡卻摻著甜蜜的日常深入人心，兩人攜手共度三餐四季，溫馨故事被不少人大推，是2022必追的高甜古裝陸劇之一。

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TOP9 千金丫鬟

網路短劇《千金丫鬟》因為劇情又土又狗血，男主角在劇中時不時露出精壯身材，迷倒大批女性觀眾，播出不久就力壓許多流量大劇。由兩位新人演員代高政、陳芳彤主演的甜寵短劇，每集只有10分鐘，卻不斷上演壁咚、貼牆吻，看得觀眾臉紅心跳，大喊「真的看不夠！」

劇情講述落難千金董聽謠（陳芳彤飾），為了復仇淪為丫鬟，遇上霸道督軍（代高政飾）上演一齣相愛相殺的虐戀故事，網友看後都分享：「把言情小說的畫面很準確的拍出來」、「這部小短劇真心好看」。

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TOP8 請君

古裝劇男神任嘉倫和主演《慶餘年》爆紅的氣質女星李沁，合作出演這部民國奇幻愛情劇《請君》。這對公認的古裝男神、女神搭配，CP感十足，服裝及場景都相當精美，加上題材新穎，讓劇在開播前就備受期待！



故事講述有神秘力量的千年將軍陸炎（任嘉倫飾），意外結識由神女雲羲之靈識化形而成的于登登（李沁 飾），事實上兩人是相隔三千年後再度重逢，歷經誤會、困難後終於兩情相悅，這段前世今生的愛戀糾葛許多人看了表示，「故事反轉再反轉超有趣」、「前面稍微有點枯燥 但越後面真的越來越好看！」

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TOP7 愛的二八定律

都市情感劇《愛的二八定律》由楊冪和許凱主演，從開拍就有超高熱度，故事講述炒股維生的宅男（許凱飾），與菁英律師（楊冪飾）因為面對父母逼婚，兩人不願結婚的人協議假結婚，沒想到「先婚後愛」，這對高甜姐弟戀再度掀起一陣討論。

劇情高甜不斷，並且題材討論都市女性的婚戀觀，成為許多人的推薦片單，網友看了紛紛表示，「男的帥女的美，真的很讚」、「男女主互動很甜！」、「很符合現代女性看法」、「姐弟戀真的看不膩」。



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TOP6 尚食

許凱、吳謹言領銜主演的《尚食》被譽為美食版《延禧攻略》，許凱和吳謹言在《延禧攻略》中的虐戀愛情被許多人惋惜，這次二度合作主演《尚食》，播出後話題十足，故事交織情感與美食，令許多人看了心神嚮往。

劇情描述進宮入選為尚食局宮女的姚子衿（吳謹言飾），一步步從宮女、掌膳晉升到典膳、司膳，最終與少時一見鐘情的皇太孫朱瞻基（許凱飾）譜寫一段相知相伴的愛情故事。網友看後紛紛表示：「尚食圓了我延禧攻略的遺憾」、「美食部分滿好看的！」、「每次看都好餓！！他們煮的飯菜看起來都好香好好吃」。

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TOP5 夢華錄

「仙女姊姊」劉亦菲和陳曉主演的《夢華錄》，自開播就話題不斷，劇情畫面唯美，節奏緊湊，獲得許多人推薦好評。

故事講述茶坊老闆娘趙盼兒（劉亦菲飾）因未婚夫悔婚，與好姐妹孫三娘（柳岩飾）、琵琶樂伎宋引章（林允飾），結伴到汴京，一同創業的勵志故事。趙盼兒意外結識宰相之子顧千帆（陳曉飾），在一次次危機中互生情愫，趙盼兒將小茶坊經營成汴京最大酒樓，最終收獲事業與愛情。網友大讚：「女主終於不傻白甜了」、「近年來難得品質很高的古偶」。

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TOP4 且試天下

古裝武俠劇《且試天下》由楊洋、趙露思主演，劇中許多武打場面看得非常過癮，趙露思也一改以往劇中甜妹形象，演出武功高強的俠女，與楊洋攜手闖盪天涯，相伴相惜的故事，受到許多觀眾喜愛。



風國的惜雲公主，江湖上人稱白風夕（趙露思飾），與蘭息公子、江湖封號為黑豐息的俠客（楊洋飾），共同經歷朝堂變換及隱居山林的故事，故事、武打場面精彩過癮，許多觀眾看後紛紛推薦：「打戲很爽，超級帥氣的白風黑息雙俠」、「劇情節奏不拖沓，全員顏值在線」。

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TOP3 沉香如屑·沉香重華

玄幻古裝劇《沉香如屑·沉香重華》由楊紫與成毅領銜主演，兩人曾分別主演過《香蜜沉沉燼如霜》、《琉璃》，兩部皆是口碑熱播劇，至今仍是許多人心中的神劇，因此《沉香如屑·沉香重華》一播出就獲得大家高度期待。

《沉香如屑·沉香重華》的劇情同樣是講述前世今生，不通情愛的少女顏淡（楊紫飾），相遇下凡歷劫的少年唐周（成毅飾）。而唐周事實上是守護三界的戰神應淵帝君，顏淡則是菡萏仙子，曾割下半顆心救應淵，輪迴轉世後再度上演虐心的情緣。網友看完分享：「結局我哭爆」、「同生共死，雖然蠻老梗的可是我愛看」。

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TOP2 蒼蘭訣

《蒼蘭訣》堪稱2022古裝劇黑馬，這部東方玄幻愛情劇由虞書欣、王鶴棣主演，劇情講述水雲天的仙子小蘭花（虞書欣飾）無意間救出困在昊天塔的三界第一強者月尊東方青蒼（王鶴棣飾），兩人意外締結同心咒，從此必須同死同傷，展開一系列經歷後陷入深愛的浪漫故事。

《蒼蘭訣》的演員服裝、場景、特效都相當精緻，帶給觀眾非常高品質的觀影體驗，因此受到許多人喜愛，小蘭花和月尊又甜又虐的故事賺人熱淚，戲裡戲外的CP感都被網友推爆，劇集播畢後許多觀眾因為太過沉迷小蘭花和月尊的愛情，更戲稱自己得了「訣症」，《蒼蘭訣》稱作2022年必看陸劇絕不為過！

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TOP1 星漢燦爛·月升滄海

由新生代小花趙露思、國民弟弟吳磊合演的《星漢燦爛·月升滄海》，當之無愧成為網路最高討論第一名！播出便創下了單日網播量突破2億的紀錄。兩人跌宕的愛情故事揪住全部人的心，從青澀戀愛萌芽到相識後互相治癒的過程，後段故事更是經歷復仇和生離死別，最終有情人終成眷屬，感動了萬千觀眾。

該戲劇分成上部《星漢燦爛》與下部《月升滄海》共56集，講述程少商（趙露思飾）從小在缺乏關愛的家庭環境下長大，自我成長及與家人和解，遇上背負家族血仇的大將軍凌不疑（吳磊飾），兩人相遇相守，甜虐故事被網友力推，非常值得一看！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月1日至2023年1月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『熱門陸劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統