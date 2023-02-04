1年半前發現男友手機留存營區實戰性愛片 女軍官「重開IG」洩心聲

陸軍八軍團服役一對情侶，在營區恩愛時用手機自拍影片，近日因不明原因外流引發爭議，片中女中尉的IG遭網友肉搜，從原本幾百名粉絲漲粉破萬人，隨後疑似被網友留言騷擾暫時關閉，事隔一夜後重新開啟並以一張圖片揭現況，不過有網友指出，該帳號是女中尉的備用帳號，非原本的主要帳號。

女中尉的IG遭網友肉搜，隨後疑似被網友留言騷擾暫時關閉，事隔一夜後重新開啟，不過有網友發現是備用帳號。圖擷自IG

陸軍第八軍團指出，所屬兩名未婚軍官在2021年間，在營內肇生違反男女分際情事，並用手機拍攝影片，將成立專案小組行政調查，目前兩人已調離現職接受調查。

據《三立新聞》報導，女軍官接受調查時透露，影片是男友拍的，1年半前發現男友手機中留有這段性愛片，當時雙方大吵一架，她親眼目睹男友將影片刪除，再三檢查確認無法回復檔案，不知為何影片仍被外流，希望眾人可以協助揪出外流者，女軍官表示她已經報案，將會坦然面對和男友堅強度過此次風波。

影片不僅被外流外，女軍官的IG事後也被網友肉搜出來，她的自介中寫下「單純喜歡自己性感的樣子」，粉絲人數一夜暴漲，不過在3日疑似不堪留言騷擾，IG已從公開帳號轉為私人帳號，4日一早她的IG又再度開啟，但照片中的留言已經全被刪除，限時動態發了一篇全黑圖，有眼尖的網友發現，重新開啟的帳號是女軍官備用帳號，非昨日關閉的主要帳號。