最瞎請假理由？他揭同事回家「大號」 網友：真的會認馬桶

「最瞎」的請假理由聽過哪些？有網友發文分享，日前聽過有人請假回家上「大號」後，再回到公司繼續上班，不過也有其他網友緩頰「有人真的會認馬桶」。

有網友在臉書「匿名2公社」發文，請大家分享一個聽過「最瞎的請假理由」，並表示先前有人因肚子痛，但用不慣外面的馬桶，請假回家「大號」完，再回公司，更強調「這是真的」。

有人針對請假回家「大號」表示，「我使用外面的公共廁所也大不出來，一定要家裡或是飯店這種一個人的廁所，所以蠻能理解」、「有些公司是蹲式，但腿受傷過不能蹲只能坐，忍不住只好請假回家大號」、「這是真實的強迫症，我有親戚是這樣，不敢上外面廁所」、「如果公司廁所不乾淨，那還蠻合理的，只是每個人對乾淨標準不同」、「說真的，有人真的會認馬桶」。

還有許多人留言分享「最瞎的請假理由」，「天氣很冷，鼻子不舒服，請假一天」、「真人真事，同事被伯朗咖啡罐打到肩膀傷假一天、另一個同事因上大號是黑色的去醫院檢查病假一天」、「我有聽過最誠實的請假理由，假條上面寫著『我要去割菜花』」、「我室友曾經請喪假的理由是『他家金魚死掉了』，然後教官給過」、「我聽過因內褲沒乾所以請假一天」。