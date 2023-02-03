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彩券行買刮刮樂店員不給「挑數字」 背後原因曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家中開設彩券行的網友，分享「為何員工不給顧客挑刮刮樂號碼」的原因。彩券行示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名家中開設彩券行的網友，分享「為何員工不給顧客挑刮刮樂號碼」的原因。彩券行示意圖。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

有些人在買彩券時，會有中意的幸運號碼，認為買該號碼的刮刮樂就可以中頭獎，不過當店員忙碌時，可能會無暇幫忙找刮刮樂。一名家中開設彩券行的網友透露「無法幫客人找刮刮樂號碼的原因」，在於「太忙怕被偷」，她也強調「中獎率沒有一定，多數人都是隨便抽就中大獎」。

一名家中經營彩券行的網友在Dcard表示，她看到某篇文章內文指出，有顧客想要買指定號碼的刮刮樂，卻遭到店員拒絕，因此她來澄清「為何不給顧客選刮刮樂號碼」的原因，其實是因為「同一種刮刮樂陳列出來的是不同本的組合，有些一本是100張，有些則是兩本組合200張，要在這當中找到某一組號碼要花一些時間」。

原PO說明，如果沒有其他事情，她通常會幫顧客找號碼，但有時候真的很忙，一下有人要兌獎，一下有人要抽刮刮樂，如果剛好又有五分鐘開獎一次的賓果，還要跟客人說明，如果剛好時間快到8時，時間將近當期彩券的購買期限，那麼彩券行又會更忙碌，而且很多人看刮刮樂會挑很久，或者先拿在手上又買很多東西，這樣一來一往很容易讓店員算錯錢。接著她補充「彩券行很容易被偷，如果被偷東西的話會造成很大損失，所以很忙碌時店員沒辦法幫忙找號碼」。

針對許多人好奇的「中獎秘訣」，她則指出「以我自己看過的經驗，大部分中的都是隨便抽的時候，可能哪張突然掉下來買走，店員不小心打錯買走，後來回來都有中不小數目的獎。有些人刮半天輸到底，有些人一來就中個五千一萬都是很常見的事，都是運氣問題，網路的偏方都是假的，有點統計概念應該就知道」。

彩券行 刮刮樂 Dcard

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