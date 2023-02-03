日本打工度假遇黑心老闆！煮發霉麵給客吃 她爆料後結局全場讚翻

專門拍攝日本旅遊和美食影片的YouTuber呼兒，日前發文分享她在日本打工度假的恐怖經驗，透露當她發現冰箱的麵條發霉時，老闆竟然執意要繼續使用，最後甚至面臨被老闆恐嚇威脅長達三個月，結局曝光後吸引許多網友大讚，「真的謝謝妳的勇氣！」

呼兒日前在臉書分享在日本打工度假的經驗，她提到結束第一份文具工廠打工後，便搬到東京生活，透過臉書社團找到一份中華料理外場的打工，當時的日文很不好，加上東京疫情嚴重，所以非常感謝老闆願意給機會。

幾個月之後，呼兒某天發現「冰箱的麵發霉了」，當下順手拍照告訴老闆，結果對方卻認為「熱水煮一煮就沒事了」，她焦急地強調千萬不行這樣，客人吃了會拉肚子。沒想到，老闆居然自己煮一碗麵，還當場吃給她看，證明絕對不會拉肚子，更執意要煮完所有發霉的麵，「我再次阻止，老闆變成不耐煩，兇我要我閉嘴」。

呼兒認為客人不會知道自己信任的中華料理店家居然會煮發霉麵，也無法理解平時人很好的老闆為什麼會煮發霉麵給客人吃，卻不願意煮給女兒吃，於是決定要離開這間店。呼兒同時將麵條發霉的照片傳到網路上，希望大家不要來店裡吃東西。

隨後，有陌生人拿著照片去日本衛生所單位舉發，因此有政府人員來調查，老闆要抓出是誰告密的。呼兒被台灣同事出賣，導致被老闆扣留一個半月薪水，並威脅恐嚇要她刪除網路圖片，「不然讓我回不了台灣，他說他要告我，還逼我簽下保密協議書，然後不給我拍照內容」。

呼兒坦言因為不懂日本法律，所以事情發生當下其實很害怕，這樣的恐嚇威脅更長達三個月，「我的精神狀態處在憂鬱和恐懼中，過得非常悲傷不快樂」。所幸當呼兒打給台日交流協會政府人員時，他們便教她如何到勞動局提告並討回薪水，同時提供律師名單，教她如何作戰，並傾聽所有痛苦心聲。

呼兒表示後來一個人前往勞動局用日文和英文交換溝通，終於勞動局出面請老闆支付薪水，但老闆要求她親自到店裡領錢，（日本勞動局無效強制雇主要如何支付這筆薪水的方式）。呼兒只好請房東陪同，但老闆又再次恐嚇威脅，「他嘴裡不斷說著我是壞人，我是惡劣的員工」。

這時，呼兒的房東非常有勇氣，對著餐廳用日文大喊「這間店老闆積欠員工薪水」，「我看見老闆的手居然在發抖，太不可置信了，老闆也會怕？看來是我太嫩了…」。房東逼問老闆有沒有煮發霉麵，老闆承認有發霉麵，但沒有煮給客人吃，「實在是太扯，真正見識到什麼叫睜眼說瞎話！比扯鈴還扯！」好在最後還是有順利拿回薪水。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那個麵條也太誇張了吧？」、「發霉成這樣，還這麼多，太可怕了吧…幾包麵是能多貴？失去員工又失去商譽真是得不償失」、「那個麵怎麼可以讓人吃下肚啊」、「被同事出賣那部份最痛苦」、「下次看到這種事請先拍照，離職一陣子再檢舉，要先保護好自己」、「看到麵真的要吐了」、「太過份了，發霉還想給客人吃」。

也有不少網友大讚，「我很高興自己是妳頻道的忠實觀眾，妳真的好棒」、「妳做的很對，勇敢的吹哨者或許會受點傷，但對整體社會是正循環」、「妳的孩子會以妳為榮」、「真的謝謝妳的勇氣，有妳的正義感，才能讓這個世界多一點善意」、「妳的勇敢、善良、正義，值得讚賞」、「在外地討生活不容易，能夠有勇氣做對的事更不容易」。

《原文刊登於呼兒臉書，聯合新聞網獲授權。呼兒IG、YT》