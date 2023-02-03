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連鎖壽司店海報徵儲備幹部 眾人見薪資狂吐嘈：別傻了

聯合新聞網／ 綜合報導

原PO看到一家日式壽司店貼出的徵才廣告，最高薪資可達6位數，讓他咋舌。 圖擷自路上觀察學院
原PO看到一家日式壽司店貼出的徵才廣告，最高薪資可達6位數，讓他咋舌。 圖擷自路上觀察學院
在高物價、低薪資的時代，每個人都希望能夠找到一份薪水優渥的工作，或者期盼老闆加薪，有網友在臉書分享一張照片，某家日式壽司店貼出徵才海報，提供的薪資最低3萬元出頭，最高可達到6位數，但鄉民們看到這麼高的薪資卻不以為然，紛紛吐嘈「畫大餅」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這間壽司店貼出的海報上寫著徵求儲備幹部，除了要求大學學歷以外，還詳細寫出升遷路徑，從正社員→副店長→店長等一路往上升，直到經理職位。薪資上也註明每個月33,400元~117,700元，6位數的數字也讓原PO看了很驚訝。

照片引起不少鄉民的吐嘈，「上面的位置都滿了，所以新人你只能一直是社員N年喔」、「通常『~』的後面都是多了，不可能的事」、「處處都是看得到吃不到的餅」、「餅店吧，餅畫那麼大」、「想去應徵的應該只是想壽司吃的飽」、「99.999%就是看前面就好」、「前提是要能升得上去」。

還有人一針見血地說「3萬多~11萬多，可能是做1年~30年」、「哪有這麼多店長缺可以升上去」、「應該不是筆誤，也不是說假的。管理職的確值這個薪水。但是是這樣，你要他的錢，他要你的命啊」、「做過日系連鎖的都知道，要拿那個11萬，是要賣肝抽血的」、「『～』後面是經理級的薪資吧」、「117700也蠻少的，而且還要賣肝操出病來…另外區經理以上可能也大多都日本人外派當」。

薪資

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