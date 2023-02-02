手誤多寫一個數！全聯開出正職超狂月薪 網搶支援收銀：這才是熊福利

這麼高的薪水是誘惑人轉職嗎？桃園一名網友日前經過一間全聯，發現店外張貼超大的徵才海報，上面寫著正職人員薪水「月薪281000元起」，數字相當驚人，遠遠超過醫生、工程師的平均薪資，令該名網友笑翻直呼「我願意辛苦地服務客戶」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前他去全聯購物時，看見店家海報要招募門市正職、兼職人員，不過仔細一看發現正職人員一個月薪水竟開出28萬，而兼職人員相對正常，時薪181元起跳。原PO明白可能是店家誤寫一個0，打趣地說，「看見這樣的薪水，我願意辛苦地服務客戶」。

一家全聯徵正職人員，卻在海報上手誤多寫一個零，意外開出「月薪281000元起」的高薪。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

貼文曝光後，引發網友討論，許多人幽默留言，「月薪28萬讓我跪著服務都可以」、「我要求應聘正職人員，我可以讓客人獲得尊貴的服務」、「這樣的薪水我可以撐兩個班別，56萬真香！」、「走吧！不要說支援收銀，這個支援輸贏我們都要去做！」、「傳說中的福利熊熊福利啊」。

不過實際一查徵才網站，該間全聯的正職門市人員月薪是28100元，確實是店家手誤寫錯海報月薪了。