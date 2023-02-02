快訊

史上頭一遭！沈榮津掌台灣金 與銀行董座呂桔誠「分治」

軍官情侶親密交纏片外流 陸軍證實在營區違紀歡愛還拍片

室內口罩解封指揮中心突縮手 公衛專家曝最可能的原因

阿嬤懂買oversize！她捕捉到「小企鵝」現身街頭 網讚：這件可以穿到大

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友捕捉到一名男童穿oversize外套走在街頭，驚呼「阿嬤覺得你冷」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有女網友捕捉到一名男童穿oversize外套走在街頭，驚呼「阿嬤覺得你冷」。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

最近日夜溫差大，加上有些地區下雨，許多民眾出門還是會穿大衣、羽絨衣禦寒。最近有網友分享一幕有趣畫面，一名男童穿超長羽絨衣出門，全身包得很嚴實，僅露出些許頭髮和眼睛，而兩邊袖子長度快和腳踝平行，一旁的阿嬤則忙著拉住男童，擔心他竄出車道。這張照片曝光後引起熱烈回響，許多網友紛紛表示這就是「有一種冷，叫做阿嬤覺得你冷」的寫照。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一幕溫馨畫面，一對祖孫走在路上，身穿紅色背心的阿嬤匆忙拉住欲跑步的小男童，擔心他竄出車道，不過原PO注意到男童外套很特別，他身穿成人的銀色超長外套，幾乎全身包緊緊，僅露出些許頭髮、額頭、眼睛，還有腳上的步鞋，兩邊袖長快和男童的腳踝平行，徹底做到了冬天oversize的穿搭，看起來也相當保暖。

照片曝光後，許多網友打趣留言，「有一種冷，叫做阿嬤覺得你冷」、「從頭包到腳，完美」、「我以為台灣有企鵝」、「這件應該可以穿18年」、「阿嬤也懂買oversize」、「阿嬤的時尚走得很前面啊！」、「從小就有大衣可以穿」。

不過，有網友再度提到「行人地獄」的話題，擔心這對祖孫走在車道太危險，「台灣特有辛酸畫面，沒有人行道，人要走車道」、「雖然很可愛，但不知道有多少人注意到他們走在車道上」、「因為白線以內都被停車了」、「我每次走人行道不是一直有機車騎在人行道上，就是一台車停在那上面」。

阿嬤 人行道 車道

延伸閱讀

羽絨衣穿搭沒那麼難！看孫藝珍、宋慧喬、韓韶禧...的羽絨服穿搭示範

國軍撥新款防寒大衣 空軍英倫GORT-TEX大衣帥度冠三軍

相關新聞

阿嬤懂買oversize！她捕捉到「小企鵝」現身街頭 網讚：這件可以穿到大

最近日夜溫差大，加上有些地區下雨，許多民眾出門還是會穿大衣、羽絨衣禦寒。最近有網友分享一幕有趣畫面，一名男童穿超長羽絨衣出門，全身包得很嚴實，僅露出些許頭髮和眼睛，而兩邊袖子長度快和腳踝平行，一旁的阿嬤則忙著拉住男童，擔心他竄出車道。這...

全台最頂老街是哪？網推鹿港古色古香 1地景觀「神隱少女都取景」

周末、連假時許多民眾會外出遊玩，特別是今年春節假期長達10天，讓不少觀光景點的人潮絡繹不絕，有網友也逛了好幾處老街，來感受年節氛圍...

麥當勞哪種派最好吃？網唯一支持「它」嘆：漲價後走味了

連鎖速食店龍頭麥當勞，推出許多經典商品，廣受顧客喜愛。一名網友分享，麥當勞近期推出的紅豆派餡料很少，讓他很想念過去的芋頭、巧克力派，並詢問網友們最愛麥當勞的什麼派，結果多數人大推的「蘋果派」，味道卻變了。

赴日旅遊注意！餐廳有「這貼紙」未滿20歲不能進 日人曝原因

日前台灣一群遊客到日本福岡拉麵店用餐，6個人卻只點了3碗麵「輪流吃」，被店家制止後不僅怒批店家「不通人情的死頭腦」，還在Google上刷一星負評，引起熱議。對此，在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」認為其中的問題...

北漂族列住台北6缺點 反遭網嗆光「這1點」就贏了

住台北沒有任何好處？有網友就在網路發文，認為台北並不宜居，並直指天氣差、房價貴、物價貴、沒人情味等6缺點。貼文一出便掀起討論。...

想端出「阿凡達粥」？ 網友狂猜黑暗料理食譜：滿滿花青素

許多食物都含有「花青素」，是一種水溶性的植物色素，烹煮時可將食物一併自然染色，日前有女網友煮出一鍋「灰藍色」的粥，許多網友紛紛推測原PO是使用紫薯或蝶豆花製成，但也有人看了直呼「沒食慾」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。