阿嬤懂買oversize！她捕捉到「小企鵝」現身街頭 網讚：這件可以穿到大

最近日夜溫差大，加上有些地區下雨，許多民眾出門還是會穿大衣、羽絨衣禦寒。最近有網友分享一幕有趣畫面，一名男童穿超長羽絨衣出門，全身包得很嚴實，僅露出些許頭髮和眼睛，而兩邊袖子長度快和腳踝平行，一旁的阿嬤則忙著拉住男童，擔心他竄出車道。這張照片曝光後引起熱烈回響，許多網友紛紛表示這就是「有一種冷，叫做阿嬤覺得你冷」的寫照。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一幕溫馨畫面，一對祖孫走在路上，身穿紅色背心的阿嬤匆忙拉住欲跑步的小男童，擔心他竄出車道，不過原PO注意到男童外套很特別，他身穿成人的銀色超長外套，幾乎全身包緊緊，僅露出些許頭髮、額頭、眼睛，還有腳上的步鞋，兩邊袖長快和男童的腳踝平行，徹底做到了冬天oversize的穿搭，看起來也相當保暖。

照片曝光後，許多網友打趣留言，「有一種冷，叫做阿嬤覺得你冷」、「從頭包到腳，完美」、「我以為台灣有企鵝」、「這件應該可以穿18年」、「阿嬤也懂買oversize」、「阿嬤的時尚走得很前面啊！」、「從小就有大衣可以穿」。

不過，有網友再度提到「行人地獄」的話題，擔心這對祖孫走在車道太危險，「台灣特有辛酸畫面，沒有人行道，人要走車道」、「雖然很可愛，但不知道有多少人注意到他們走在車道上」、「因為白線以內都被停車了」、「我每次走人行道不是一直有機車騎在人行道上，就是一台車停在那上面」。