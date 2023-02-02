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麥當勞哪種派最好吃？網唯一支持「它」嘆：漲價後走味了

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞什麼口味的派最好吃，引發網友們熱議。美聯社
麥當勞什麼口味的派最好吃，引發網友們熱議。美聯社

連鎖速食店龍頭麥當勞，推出許多經典商品，廣受顧客喜愛。一名網友分享，麥當勞近期推出的紅豆派餡料很少，讓他很想念過去的芋頭、巧克力派，並詢問網友們最愛麥當勞的什麼派，結果多數人大推的「蘋果派」，味道卻變了。

該名網友在PTT以「麥當勞什麼口味的派最好吃？」為題發問，她表示近期麥當勞推出的紅豆派，餡料少到乾扁，令他大失所望，懷念起以前的芋頭派、巧克力派，同時也想問網友們是否覺得最經典的蘋果派沒以前好吃了？

結果，多數網友認為蘋果派最好吃，其他口味都比不上，但自從漲價後，蘋果派的味道就走樣了，不如從前美味。「蘋果派很多人說好吃 且它真的很經典，但我GET不到它的美味」、「以前蘋果派好吃，現在味道不一樣就不好吃了」。

不過，派的口味還是各有擁護者，「只推蜜桃派，大概20多年前推出最後一次就再也沒出現過了」、「期間限定的巧克力香蕉派！」、「好希望芋頭派可以常態性銷售」、「芋頭是我唯一喜歡且有印象的」。

麥當勞

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