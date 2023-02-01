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北漂族列住台北6缺點 反遭網嗆光「這1點」就贏了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網路發文，表示住在台北有6個缺點。圖／聯合報系資料照
一名網友在網路發文，表示住在台北有6個缺點。圖／聯合報系資料照

住台北沒有任何好處？有北漂族就在網路發文，認為台北並不宜居，並直指天氣差、房價貴、物價貴、沒人情味等6缺點，貼文一出便掀起討論。

一名網友在臉書社團分享個人看法，表示住台北唯一的優點只有工作機會，「其他我真的想不到」。原PO同時列舉住台北的6個缺點，第一點是天氣差，「不要說太陽，陰天就阿彌陀佛了」；第二點是房價貴，「屋齡隨便4、50年起跳，動輒1500萬，更不要說新房，然後房子小的跟鳥居一樣」；第三點則是地理位置，「去東部、南部要花大把時間」。

第四點是物價貴，原PO認為，雖然台北薪資水平較其他縣市高，但食衣住行育樂花費其實很大。第五點是停車位問題，最後一點則是人情味，與中南部相比，確實較為冷漠。

貼文一出，有網友認同原PO的言論，表示「台北除工作機會和交通方便，真的什麼都不好」、「說得很中肯阿」，還有自稱台北人的網友現身說法，「土生土長台北人無法反駁欸」、「我是土生土長台北人，就是因為這樣所以我搬走了，爛台北，在台北大直的舊房子可以換外縣市250坪新豪宅，我又不傻」。

但也有網友反嗆，「要一直抱怨就搬出去啊，慢走不送」、「身為土生土長台北人，希望最好每天都跟過年時一樣，那些北漂的通通回去」。有網友則認為，「北漂就是去工作、打拚的，要享受生活誰會北漂」、「來台北不就為了那『唯一的優點』嗎？」、「有唯一的優點就先贏一半了啊」、「正確！但工作機會可以隨便打趴那六個缺點」。

另有網友指出，「你說台北天氣差，那是因為你沒住過宜蘭」、「住過新竹8年，物價比北市高多了」、「說真的別以為南部房子對南部人來說不叫高房價」、「南漂的我：水、空氣、每天被宮廟聲吵醒、食物花費比北部還兇」。

有些網友也點出台北優點，「我覺得台北還是適合移居，各種資源豐富，要到市區有捷運，商圈百貨也多」、「醫療資源差很多」、「空氣比中南部好，不太需要養車，有的專業中南部無職缺」、「工作機會多，生活機能好（半夜吃的容易找），光這二點就是為什麼人們要往城市擠的原因了」。

北漂 薪資 房價 物價

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