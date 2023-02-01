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想端出「阿凡達粥」？ 網友狂猜黑暗料理食譜：滿滿花青素

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享日前自己煮的粥。圖擷自爆廢公社
網友分享日前自己煮的粥。圖擷自爆廢公社

許多食物都含有「花青素」，是一種水溶性的植物色素，烹煮時可將食物一併自然染色，日前有女網友煮出一鍋「灰藍色」的粥，許多網友紛紛推測原PO是使用紫薯或蝶豆花製成，但也有人看了直呼「沒食慾」。

有女網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片分享日前煮的粥，只見鍋中的稀飯並非一般常見的白色，而是混濁的灰藍色，甚至連米粒也染成了淺藍色，令許多人看了沒有食慾，但原PO則熱情表示「很香喔！」、「大郎~吃粥了！」

許多網友開玩笑直呼，「暗藍銷魂粥」、「也許戚家人都是豬頭三啊」、「孟婆粥嗎」、「大郎看了看粥，健步如飛，什麼身體病痛都好了」、「喝了這碗就能轉生去異世界了，賺爛」、「阿凡達粥」、「這鍋是魔術靈？」、「原來黑暗料理界一直有傳人，沒有真正消失」。

雖然原PO並未透露「食譜」，但不少人推測應是使用紫薯或蝶豆花熬製而成，「紫薯粥，還要滴幾滴檸檬汁，就會變紫色的」、「蝶豆粥」、「滿滿花青素」、「蝶豆花應該可以有粉色跟藍色的粥」。

爆廢公社

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