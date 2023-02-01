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洗衣機驚見過年消失的千元紅包 苦主笑「面額少了10倍」

聯合新聞網／ 綜合報導
千元大鈔被染成紅色。圖擷自爆料公社
千元大鈔被染成紅色。圖擷自爆料公社

過年期間許多人都有收到紅包，有些人會馬上存入銀行，也有人會選擇放在身上當現金使用。然而，一名苦主在臉書上發文，表示自己不小心把紅包丟進洗衣機，千元大鈔直接被染成紅色，面額還瞬間少了10倍。

日前一名網友在臉書「匿名公社」上發文，原PO透露他在洗衣機發現過年遺失的紅包，但找到後卻傻眼了。從照片中可以看見，紅包袋皺成一團，千元大鈔還不幸遭到染色，乍看之下彷彿是超有年代感的舊鈔。對此，原PO在貼文中逗趣寫道，「奇怪，怎麼多了幾張一百…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「見紅了啊，大吉大利」、「我出150元收」、「這是名副其實有錢沒地方花嗎？」、「幫那桶衣服默哀」、「這是我看過最慘的」、「怎麼會有紅包忘記拿出來啦」、「原來紅包碰到水會染色」、「留著明年包紅包」、「什麼牌子的洗衣機可以洗出紅包？我要換洗衣機」。

也有過來人提出拯救辦法，「台灣銀行可以換，這樣狀況本人有換過」、「去銀行問問，希望能救回大多數」、「我之前也是洗衣機洗出來都是紅色，拿去台灣銀行就可以換了」、「只要有序號，而且夠完整都可以換」、「只要能識別是真的，台灣銀行可以換，但如果有破損，就會按比例給予金額」。

紅包

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