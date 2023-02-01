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「40歲以後沒專長」能找什麼工作？過來人大推1職業：沒年齡限制

聯合新聞網／ 綜合報導
中高齡工作者在轉職的過程中容易遭遇各種困境和挑戰。有網友詢問「40歲以後沒專長能找什麼工作？」，不少人力推「公職」。 示意圖／ingimage
中高齡工作者在轉職的過程中容易遭遇各種困境和挑戰。有網友詢問「40歲以後沒專長能找什麼工作？」，不少人力推「公職」。 示意圖／ingimage

職場上，中高齡工作者在轉職的過程中容易遭遇各種困境和挑戰，年齡越大的求職者不僅很難找到好工作，甚至會找不到工作。有網友詢問「40歲以後沒專長能找什麼工作？」，吸引一票熱心網友列出適合的職業，其中「公職」獲得最多人推薦。

原PO在PTT八卦板表示，有些工作會有年齡上的優勢，例如檳榔西施、粗工等，年輕的時候只要願意做都可以有不錯的收入，不禁擔心如果40歲的時候履歷表上的專業能力還是一片空白，「是可以找什麼工作啊」？

原PO覺得或許可以自己開Uber，或者到超商、加油站值大夜班，除此之外「還有什麼正職工作可以選的嗎」？

貼文一出，網友紛紛留言說「保全」、「熊貓（外送員）」、「擺攤烤香腸」、「約聘」、「有駕照就倉儲、物流」、「人力派遣的粗工不少40以上的」、「當房東不用專長」、「餐飲業很缺人啊」、「各種服務業、助理、公職、作業員」、「考學士後中醫啊！我們診所才一個48歲考上，現在53當醫師」、「少子化後工作機會不挑的話只會越來越多」。

其中最多人推薦考公職，「考公職，我一個遠房表叔45歲才去考，上土木」、「公職考上就你的，沒有年齡限制」，釣出過來人吐槽「國考真的要限一下年齡，想到我第一次去考地政普考，結果那年上的是一個快到退休年齡的地政士，只因為他想要公職福利跟退休金而已」。

考公職 保全 外送員 餐飲業 中醫

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