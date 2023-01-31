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不小心帶走摩斯取餐震動牌他急求救 員工曝賠償價格「趕快還」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不小心帶走摩斯的取餐震動牌。圖擷自Dcard
網友不小心帶走摩斯的取餐震動牌。圖擷自Dcard

有些飲食連鎖店點完餐後，會給顧客震動牌，待餐點完成震動牌響起就可以去領取餐點。一名網友昨（30）日到摩斯漢堡消費，事後發現不小心將取餐的震動牌放到包包裡，讓他相當慌張，急問網友該怎麼辦？

網友在Dcard發文，表示到摩斯漢堡用餐，但因要趕火車改成外帶，上了火車後才發現忘了將取餐用的黑色圓盤狀振動牌還給店員，急忙上網求救「超級對不起店員的，請問網路上有人知道怎麼辦嗎，真的不是故意的，只是火車太趕忘了還了」。

貼文一出，網友立刻紛紛留言「下一篇：火車上有很大的震動聲⋯」、「震動會有距離限制啦」、「謝謝，因為你的忘記，員工可能要賠償」、「真的不見的話要賠，一個一千多」、「我記得一個750欸，還是北部更貴」、「寄回去」。

也有過來人回覆「沒關係啦！之前有客人也把我們家的號碼牌帶走，一個真的不便宜，麻煩回電給原店鋪喔！我之前的處理方式是請客人拿到其他間摩斯，再請原店鋪跟該店鋪聯絡取回」、「以前在咖啡廳打工的時候忘了跟客人回收，還好客人後來發現隔天拿回來還！不然店長那時候跟我說一個要1000多塊」、「之前在百貨公司的美食街工作，一個震動牌不見要賠2000，結果店長弄丟兩個，還要當天的值班人員都一起賠」、「希望大家要還，因為打工人的薪水真的很少」。

隨後原Po也更新最新情況是已打給店家了。還有不少人分享「沒事啦，我之前也把麵包店的夾子帶回家過」、「國小畢業旅行時把飯店遙控器從外地帶回花蓮，好像我用寄回去的」。

摩斯漢堡 打工 Dcard

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