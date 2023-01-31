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6台灣人旅日點3碗拉麵「輪流吃」被罵 「日本的歐吉桑」揭關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
博多大砲拉麵。圖擷自Google街景圖
博多大砲拉麵。圖擷自Google街景圖

近日有一群台灣旅客至日本福岡拉麵店用餐，六個大人加小孩只點了三碗拉麵輪流吃被店員制止，事後至Google評論給一星負評，還嗆店家是「不通人情的死頭腦。」

在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」於臉書表示，他是福岡人，了解當地拉麵店的生態，所以想分享給台灣人關於福岡拉麵的五件事。他說台灣的拉麵店定位是服務業，但在福岡是「職人」的世界。

在台灣，民眾會期待拉麵店不僅食物要美味，更要有好的服務品質，但在福岡當地，日本人不會期待店家服務，只要拉麵好吃即可。福岡是有名的拉麵產地，老闆都很有個性，有一些經營超過十年以上不倒的店家，規矩也頗嚴格。

「日本人的歐吉桑」也說，如果客人態度不好，或店家不喜歡你這個客人，老闆是可以直接把人趕出去，不接這門生意的，而且不只在福岡，就算在日本其他地方，多人共享一碗拉麵真的不太好，拉麵店老闆普遍都討厭這種行為。

加上該組台灣人去吃的「博多大砲拉麵」（博多大砲ラーメン）店面很小，位置也僅九個，老闆會有那種反應很正常。他表示，雖然有些店的老闆真的很兇，但在Google上留負評其實亦無濟於事，因為拉麵店老闆根本不會下決心改變他的態度，反而以後會更不想接待外國客人。

「日本人的歐吉桑」分享關於福岡拉麵的五件事：

一、不要期待老闆的服務

二、必須接受老闆的個性

三、就算不喜歡店家態度，也不要留負評

四、可以期待福岡的拉麵，因為真的很好吃

五、吃完不要去夜店，因為福岡拉麵味道重，會被女生討厭

底下也有人留言說，「以這組台灣人的邏輯，店家體諒都是理所當然，真的是奧客」、「入境隨俗，人家怎麼規定就怎麼作，不要當自己家撒野」、「一樣的事情在台灣也不是常態，只是台灣的店家不會去管，也不知道怎麼阻止，希望日本朋友不要以偏概全！」

還有人發現該店家在Google上的評論又有新進展，鬧那麼大還不忘更新，該一星負評又寫說，「你們沒有親身被店家無禮的言語和態度對待，不懂為何要卑微的道歉，這心態？不是日本人就一定都對好嗎？當個有尊嚴、明是非的台灣人。」

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