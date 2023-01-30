朋友過年分完家產！拿「2500萬+1間房」開工就離職 全場羨慕

春節連續假期正式結束，今（30）日是兔年首個開工日，不少上班族都很哀怨。然而，一名網友在網路上發文，表示朋友家裡在過年期間分完家產，對方拿到1間房和2500萬現金，因此直接辭掉工作，原PO則困惑詢問，「這樣在高雄就可以退休嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「朋友過年期間分完財產，離職了」為題發文，原PO提到在春節連假最後一天，意外收到朋友傳LINE告知，表示過年期間家裡分完財產，現在決定要離職，開工日就不會到公司上班。原PO聽到後還以為是開玩笑，便詢問「真的假的啦？」對方則大方透露自己分到1間房和2500萬現金。對此，原PO好奇詢問大家，「1間房+2500萬現金，在高雄就可以退休？有女生能分析一下嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可以啊！乖乖定存儲蓄險就好了」、「可以，一堆人可能一輩子都賺不到這些錢」、「到底為啥不能退休啊？好像這輩子能賺到2500萬一樣」、「好好喔，我連1000萬的存款都沒有」、「羨慕，要是我拿到這麼多錢也會離職」、「現在這個時機點2500萬放基金，一個月可以配息25萬，直接躺著過生活了」。

也有網友提到，「一個人的話沒差，有家庭的話再想想」、「看幾歲，如果50歲可能會離職，25歲應該還是繼續工作」、「如果要生兩個應該不夠，生一個還可以，但是要好好規劃」、「北部這樣有點少」、「退休不可能吧，但可以換個爽缺工作」、「2500萬根本不保險，至少也再存個200萬」、「騙人的吧，滿三個月離職要提前告知，馬上走也要交接」。