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台派女神徐閉嗆黃士修「高級台北人才不去西區」 網酸：這咖是誰

聯合新聞網／ 綜合報導
台派女神徐閉（左）與「核能流言終結者」創辦人黃士修（右）在臉書掀起「誰是正宗台北人」網路論戰。圖擷自徐閉臉書、聯合報系資料照片
台派女神徐閉（左）與「核能流言終結者」創辦人黃士修（右）在臉書掀起「誰是正宗台北人」網路論戰。圖擷自徐閉臉書、聯合報系資料照片

台派女神、網紅女性主義者徐閉與「核能流言終結者」創辦人黃士修，因爭論「誰才是正宗台北人」在臉書掀起網路口水戰，徐也因一句「高級台北人，才不去西區」，引發許多網友批評。

徐閉在臉書發文表示，日前黃士修「假裝台北人」罵她是鄉下土包子而引發不滿，並指出黃今年35歲、台中人，推算住在台北市至多10年，對比自己已在台北生活26年，還在留言中嗆「再給你一個高級台北人小常識，我們不去西區」。

還有人在PTT指出，從小到大從來沒聽過「台北西區」，過往僅有「東區」，從柯文哲執政開始才有「西區」的說法，更直呼「哪裡來的假台北人會把大同、萬華、中正、中山，全部框在一起叫西區啊？」、「別說當年西門町人聲鼎沸的時候，信義區還沒百貨」。

不過許多網友針對「高級台北人，才不去西區」的言論開轟，「中山站、寧夏夜市、大稻埕都不去你才不是台北人吧」、「總統府、台北車站、台大醫院不是在西區嗎？」、「台北人才不會講什麼西區」、「西區才是老台北，這台派不夠台」、「而且嚴格來講，台北只有東區」、「西區老台北（大同、萬華、中山）是三大民進黨死忠區，結果被台派看不起」。

還有人紛紛狠酸徐閉，「她是誰？她又代表了誰？」、「笑死人的水準」、「除非她住的是天母或陽明山，不然我也是笑笑的」、「到底什麼樣的人會公開自稱高級台北人阿」、「這咖怎麼沒人噓」。

黃士修 PTT

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