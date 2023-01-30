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借鏡高虹安當選案例 網預測2024總統大選：藍白合、綠穩輸？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友預測2024年總統大選選情。圖為投票示意圖、2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片
許多網友預測2024年總統大選選情。圖為投票示意圖、2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片

九合一大選落幕之後，不少人也開始預測2024總統大選，日前有網友以「藍白合，綠穩輸？」為題發文，討論相關選情，許多人指出先前新竹市長選舉就是「藍白合」案例，引起網友熱議。

原PO在PTT上發文詢問表示，「白（民眾黨）只有4%，為何藍（國民黨）加上4%就穩贏綠（民進黨）？」、並好奇「那藍和綠到底各自是多少趴？藍白分裂綠卻又穩贏？」、再追問「所以是藍47%、綠49%、白4%嗎？」，令他不解直呼「這是什麼道理？」、「如何造成這種奇怪的結果？」

許多網友解釋差異在於柯文哲參選，「因為2022藍大勝，讓中間選民流向藍，但柯選會流向白」、「柯若不選中間選民就變藍的」、「民調很明顯，一對一侯（友宜）大贏賴（清德），但三腳督，侯只小贏賴」、「正確思路是，白瓜分掉綠，再加上藍，就穩贏的啦」、「依柯粉經驗來說，白約可瓜分掉30%~50%的綠盤」、「藍沒強大人選，藍票就會流向柯或白」。

還有人提出先前九合一大選新竹市長選情就是藍白合的案例，「新竹不是有範例了」、「新竹白能當選，正因為藍白合作」、「所以新竹是藍白合還是藍白分裂？」、「朱立倫腦袋很清楚啊，放生林耕仁保障蔣萬安、張善政、謝國樑贏」、「藍營放生林耕仁是對的啊，防堵民進黨守住新竹再加上北部選區全拿，四年後派個年輕的把新竹拿回來就好了」。

其他人則有不同看法，「選民是看人選而流動，選人而不選黨，這才正常吧」、「所以柯才被讚譽為『檳榔柯』呀」、「若是年輕人，柯確實搶到綠票，但年輕人本來就不算正綠，年輕人變動太大」、「打柯的妙處就在讓柯得不到藍綠鐵票，但能得到中間票」、「藍30％、白4％、綠40％，才是現實」。

PTT 民眾黨 國民黨 民進黨 總統大選

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