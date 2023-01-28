快訊

傳陳菊推薦史哲任文化部長 監察院這樣說

張蘭收到的全家福是這張？ 陸網瘋傳「真相超傻眼」

中了下周免上班！頭獎上看2.8億 大樂透、春節大紅包獎號出爐

小情侶用餐後突然塞百元小費 老闆「這原因」拒收被網友讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
業者將客人的小費捐出，形成善的循環。圖擷自滷菩提蔬食料理臉書粉專
業者將客人的小費捐出，形成善的循環。圖擷自滷菩提蔬食料理臉書粉專

年節期間許多服務業忙得人仰馬翻，近日有蔬食料理業者收到一對情侶的小費，認為年節期間業者相當辛苦，不過原PO則認為已有多收客人一成服務費，因此自行決定將小費捐出，用來促進善的循環，讓許多網友大讚「貼心的客人，暖心的店家」。

有蔬食料理業者在臉書發文表示，日前晚間有一對情侶來店內用餐，突然塞給服務員一張百鈔，說是「老客人」，認為業者在年節期間依舊賣力服務，甚至相當忙碌，因此特地給予小費。

但老闆表示，過年期間已經有多收客人一成的服務費，認為做生意「已經收取應該拿的」，所以決定幫這對情侶的百元小費投愛心箱、做愛心，並強調要「造福更多需要幫助的人，希望善的循環一直延續下去」。

許多網友紛紛大讚業者並留言，「貼心的客人，暖心的店家」、「我們店也是放張秀菊基金會」、「善的循環，多多益善」、「功德無量，隨喜功德」、「很有愛心又很有智慧的餐飲經營者，另日定會呼朋引伴前往消費情誼相挺，這是善的循環」。

臉書

相關新聞

小情侶用餐後突然塞百元小費 老闆「這原因」拒收被網友讚爆

年節期間許多服務業忙得人仰馬翻，近日有蔬食料理業者收到一對情侶的小費，認為年節期間業者相當辛苦，不過原PO則認為已有多收客人一成服務費，因此自行決定將小費捐出，用來促進善的循環，讓許多網友大讚「貼心的客人，暖心的店家」。

房客退房時各包3千元紅包給民宿員工 房主直呼：好暖心

春節連假不少人規劃外縣市出遊，有從事旅宿業的網友開心發文表示，日前有入住民宿的客人，離開前給予員工一人一個3000元的紅包，令原PO直呼「好暖心」。

眼尖網友揪《灌籃高手》翻譯錯誤！尖端道歉：補救措施曝光

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，在台上映後引爆話題，勾起不少五、六、七年級生的共同回憶，但日前有網友發現，《灌籃高手》的漫畫出現翻譯錯誤，關於「三井壽被留級」，在原文漫畫中並未有此劇情；消息傳開後，尖端出版社27日晚間發文道歉，也提出補償措施。

景點看板翻譯瘋狂「Aaaa」！小編過年加班解釋了 眾人全笑翻

許多觀光景點都會設置看板介紹，而且除了會有中文字，還會很貼心地附上其他語言的翻譯，希望讓前來旅遊的觀光客都能閱讀。不過，日前一名網友在臉書上發文，貼出池南國家森林遊樂區的看板照片，發現上面的多種葉序英文翻譯居然都是「Aaaa」，而貼文曝光後也掀起討論，更釣出國家公園的小編出面回應。

18歲↑別叫阿姨！早餐店老闆娘掛布條「挾餐威脅」 網笑翻：懂為何生氣

年齡從來都是女人禁忌，既不能主動問亦不能胡亂稱呼，而近日有網友發文，指有早餐店貼上大字標語，期望18歲以上的顧客不要再叫老闆娘為「阿姨」，更以餐點品質當威脅。貼文惹來網友兩極意見，有人認為應該禮貌點，可以「小姐」代稱；亦有人認為年齡只是數字，不應太過在意。

他跟女友色色時意外摸出「乳癌二期」 網讚：妳女友的貴人

乳癌為女性好發癌症，且有年輕化的趨勢，有男網友親密撫摸女友胸部時驚覺不對勁，便盡速安排女友就醫檢查，最後確診為乳癌二期，目前正進行後續治療，該男網友籍此呼籲女性朋友要定期篩檢，注意身體健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。