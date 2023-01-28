小情侶用餐後突然塞百元小費 老闆「這原因」拒收被網友讚爆

年節期間許多服務業忙得人仰馬翻，近日有蔬食料理業者收到一對情侶的小費，認為年節期間業者相當辛苦，不過原PO則認為已有多收客人一成服務費，因此自行決定將小費捐出，用來促進善的循環，讓許多網友大讚「貼心的客人，暖心的店家」。

有蔬食料理業者在臉書發文表示，日前晚間有一對情侶來店內用餐，突然塞給服務員一張百鈔，說是「老客人」，認為業者在年節期間依舊賣力服務，甚至相當忙碌，因此特地給予小費。

但老闆表示，過年期間已經有多收客人一成的服務費，認為做生意「已經收取應該拿的」，所以決定幫這對情侶的百元小費投愛心箱、做愛心，並強調要「造福更多需要幫助的人，希望善的循環一直延續下去」。

許多網友紛紛大讚業者並留言，「貼心的客人，暖心的店家」、「我們店也是放張秀菊基金會」、「善的循環，多多益善」、「功德無量，隨喜功德」、「很有愛心又很有智慧的餐飲經營者，另日定會呼朋引伴前往消費情誼相挺，這是善的循環」。