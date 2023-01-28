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房客退房時各包3千元紅包給民宿員工 房主直呼：好暖心
春節連假不少人規劃外縣市出遊，有從事旅宿業的網友開心發文表示，日前有入住民宿的客人，離開前給予員工一人一個3000元的紅包，令原PO直呼「好暖心」。
有網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前來入住民宿的客人，在早上離開的時候，說了一聲「辛苦了，新年快樂」，還順勢的給了所有員工每人一個紅包，原以為是100、200元的小費，結果打開後才驚覺「是3張小朋友！（3000元）」令原PO直呼「好暖心」。
但有網友好奇會不會「客人拿錯包？把自己小孩的拿錯？」原PO則表示「本來有問是不是給錯了，他就說『沒有啊！這是給你們的』」，透露對方一共包了5包，每包都是3千元，意外直呼「真的嚇到」。還有人留言分享放小費的經驗，退房時照例都會放一兩百塊錢小費，結果離開一小時後民宿老闆卻打電話通知「你們錢忘了拿走」，令許多人哭笑不得。
針對大方客人的行徑，許多網友紛紛回覆，「好暖的客人」、「我只要聽到客人很有禮貌，講兩次以上謝謝就感動到不行了」、「這世界上肯大方的好人不多了」、「人間自有溫情在」、「這位客人很大方，也相對的說明你們服務有到位」、「想知道哪間民宿，一定讓人非常滿意」。
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