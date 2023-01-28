眼尖網友揪《灌籃高手》翻譯錯誤！尖端道歉：補救措施曝光

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，在台上映後引爆話題，勾起不少五、六、七年級生的共同回憶，但日前有網友發現，《灌籃高手》的漫畫出現翻譯錯誤，關於「三井壽被留級」，在原文漫畫中並未有此劇情；消息傳開後，尖端出版社27日晚間發文道歉，也提出補償措施。

該名網友在PTT上發文表示，由於出版社翻譯錯誤的關係，而導致中間不連貫的劇情，有關「三井壽被留級」的情節，他表示在原文從來沒看過，因而發現尖端出版社的翻譯錯誤，大然版則「搞錯對象」，事實上三井壽不是說自己被留級或不想來，那些話其實是對赤木和木暮說的。

三井面對著赤木與木暮抱怨的說「就算你們引退（去讀書），考不上的人就是考不上啦！」兩出版社版本左欄右邊那句「以後不來了」、「不想來了」，應該是三井轉過身去叫赤木跟木暮「別再來了」。

三井壽被留級劇情原文。圖擷自PTT

尖端出版社翻譯錯誤。圖擷自PTT

大然版翻譯正確，卻把對象搞錯。圖擷自PTT

尖端出版社27日透過臉書道歉表示，「感謝熱情讀者指正，《灌籃高手完全版》第24集第239頁及《灌籃高手新裝再編版》第20集第241頁中，因譯者理解錯誤導致誤譯，而編輯未能發現，影響讀者閱讀體驗之情形，深感抱歉。編輯部正在進行正確版本修正作業，還請近日預計購買這兩本的讀者先暫緩」。