眼尖網友揪《灌籃高手》翻譯錯誤！尖端道歉：補救措施曝光
電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，在台上映後引爆話題，勾起不少五、六、七年級生的共同回憶，但日前有網友發現，《灌籃高手》的漫畫出現翻譯錯誤，關於「三井壽被留級」，在原文漫畫中並未有此劇情；消息傳開後，尖端出版社27日晚間發文道歉，也提出補償措施。
該名網友在PTT上發文表示，由於出版社翻譯錯誤的關係，而導致中間不連貫的劇情，有關「三井壽被留級」的情節，他表示在原文從來沒看過，因而發現尖端出版社的翻譯錯誤，大然版則「搞錯對象」，事實上三井壽不是說自己被留級或不想來，那些話其實是對赤木和木暮說的。
三井面對著赤木與木暮抱怨的說「就算你們引退（去讀書），考不上的人就是考不上啦！」兩出版社版本左欄右邊那句「以後不來了」、「不想來了」，應該是三井轉過身去叫赤木跟木暮「別再來了」。
尖端出版社27日透過臉書道歉表示，「感謝熱情讀者指正，《灌籃高手完全版》第24集第239頁及《灌籃高手新裝再編版》第20集第241頁中，因譯者理解錯誤導致誤譯，而編輯未能發現，影響讀者閱讀體驗之情形，深感抱歉。編輯部正在進行正確版本修正作業，還請近日預計購買這兩本的讀者先暫緩」。
此外，尖端也針對已經購買書籍的讀者提供補償措施，詳細辦法如下：
一、已購買《灌籃高手完全版》電影上映紀念套書的讀者如何取得正確版本
▍台澎金馬地區
填寫網路表單，並上傳購買證明（填寫截止時間：2023年2月28日23點59分）：
https://forms.gle/a2Jb4pHHDcVV2ZLy8
尖端出版將於2023年4月6日之後開始陸續寄送「4版2刷、不包含書衣的修正版書籍」至所填寫之地址，「不用將原書寄回」；若為團購訂單，請由團購發起人代為填寫總數量。
※表單皆會寄送備份檔案至讀者填寫之信箱，若後續需要修正資料內容，請再次填寫表單並於「其他意見及回饋」處註明修改處。
▍海外地區
請直接聯絡原購買通路，尖端出版將會提供修正版，再由商家寄出。
※2023年2月28日之後若有換貨需求，請私訊Facebook「尖端動漫戰隊」粉絲專頁或 instagram「spp.comic」進行處理。
二、過往購買《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手新裝再編版》第20集的讀者如何取得正確版本
請將《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手完全版》第20集（皆無需附上書衣）寄至以下地址：桃園市蘆竹區長興路四段30號
並在信封上清楚註明「《灌籃高手完全版》第24集／《灌籃高手新裝再編版》第20集單行本更換」，會由專人協助更換「《灌籃高手完全版》第24集4版2刷、不包含書衣的修正版書籍」或「《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷、不包含書衣的修正版書籍」，同時也會將郵資以郵票的方式寄回。
※請注意《灌籃高手完全版》內文將會更換「無黏貼蝴蝶頁」之版本，請讀者自行判斷是否寄回。
※因書籍印製量大且時程較長，更換書籍將於2023年4月6日起陸續安排寄出。
三、即將購買《灌籃高手完全版》第24集或《灌籃高手新裝再編版》第20集，該如何辨別正確版本？
▍《灌籃高手完全版》電影上映紀念套書正確版本辨別
紙箱側面，條碼下方「尖端書碼」字樣的右側有黑色星星即為更正版。
▍《灌籃高手完全版》一般版第24集及《灌籃高手新裝再編版》第20集正確版本辨別
1. 書籍背面條碼下方「尖端書碼」字樣的右側有黑色星星即為更正版。
2. 書脊亦貼有圓點貼紙。
※《灌籃高手完全版》4版2刷（含）以後為更正版本。
※《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷包有電影上映紀念書腰。
※《灌籃高手新裝再編版》第20集1版10刷（含）以後為更正版，但不保證後續刷次一定有書腰。
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