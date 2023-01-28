景點看板翻譯瘋狂「Aaaa」！小編過年加班解釋了 眾人全笑翻

許多觀光景點都會設置看板介紹，而且除了會有中文字，還會很貼心地附上其他語言的翻譯，希望讓前來旅遊的觀光客都能閱讀。不過，日前一名網友在臉書上發文，貼出池南國家森林遊樂區的看板照片，發現上面的多種葉序英文翻譯居然都是「Aaaa」，而貼文曝光後也掀起討論，更釣出國家公園的小編出面回應。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從附上的照片中可以看見，看板上介紹造型多樣的葉序，包括全緣葉、鋸齒葉緣、掌狀裂葉、羽狀裂葉、掌狀複葉，以及一回羽狀複葉，還很貼心地附上手繪圖。不過，再仔細一看，會發現每種葉序的英文翻譯都是「Aaaa」，似乎是有誤植的狀況發生，而原PO也在貼文中寫道「翻譯大師aa」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「森林系的：這我沒學過啊」、「感覺應該是預設放文字的地方結果文字忘記改，之前做族譜也是在每個人名字下面打『19XX年生』，遠看根本看不出來沒打數字，有幾個人差點沒校正就直接送印」、「不要換吧！以後看不到Aaaa了啦」、「以後看不到Aaaa，我會覺得很難過a」、「那是語助詞」、「外國人：原來這幾種葉子都是同一種葉子Aaaa」。

官方帳號「池南國家森林遊樂區」也出現在留言處回應，「感謝您的火眼金睛及通知！小編明早立馬飛速前往處理a」。對此，有網友詢問「我就問為什麼這裡會出現小編？」而「池南國家森林遊樂區」再次逗趣回答，「因為小編感應到原PO的召喚出現，原解說牌誌因損壞汰換，不慎誤植草稿版，年後將重新輸出更正。恭祝各位大大新年快樂財源滾滾好運連年a，歡迎開學後有空也常來池南玩，順便來看看小編的寒假作業訂正有沒有100分a」。