台北捷運哪站最該踢？網爆「這站」：根本炒房 最該廢

台北捷運目前共6條線、131站，有網友以「台北捷運踢掉一站，要踢誰？」為題發文詢問，許多人紛紛指出「小碧潭站」最該踢。

有網友在PTT上發文表示，台北捷運目前共6條線、131站，不同站的流量及功能各有所不同，因此詢問網友「如果要踢掉一站，要踢誰？」

許多網友紛紛認為是「小碧潭站」，「小碧潭根本是政策買票站」、「小碧潭，整條綠線被一個小站卡爆」、「當然是小碧潭，為了它綠線有時候間距要六分鐘以上，特權爛站，犧牲一堆人時間滿足少部份炒房人」、「小碧潭也太雷」、「小碧潭踢掉，綠線的區間車就可以開到公館」。

還有些人認為冷門、人少的站都該踢掉，「環狀線的選一站踢吧」、「看來環狀線真的沒人搭，從頭到尾沒人提環狀線的車站」、「象山站沒意義，跟世貿站離超近」、「小南門跟善導寺吧，小南門是為建中蓋的」、「復興崗、忠義、辛亥、麟光都可刪了」、「可以刪的，可能是什麼辛亥萬芳社區之類的吧」。

其他人則留言，「基本上目前藍線都蠻重要吧」、「每條線末端的站，不少都滿冷門」、「善導寺附近一堆公家機關，基本上輪不到」、「應該先踢機捷的」、「至少要踢掉50站吧」。