超有梗廣告「每個男人永遠缺少一台堆高機」 網友：還真想買

廣告文案創意多，有網友在行經路上時，抬頭看見堆高機業者的廣告，當中寫道「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」、「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」，引發網友熱議。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出堆高機出售的廣告，文案中寫道「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」，令他驚嘆「我竟然沒辦法反駁」。另有其他網友貼出更多超有梗廣告，其中一則文案為「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」，直呼「那個堆高機的粉專蠻好笑的」。

還有人PO出其它文案「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」。圖擷自路上觀察學院

許多網友紛紛逗趣留言，「男人缺少一台運鈔車」、「到底誰會把堆高機停在自家車庫裡」、「開堆高機上路，不怕沒車位可停」、「再也不怕遇上把車停在車庫前的鄰居」、「想像一下今天你朋友找你出去喝酒，大家都騎車開車，你開堆高機去，絕對是全場焦點」、「買堆高機送媽媽」、「我是真的很想要一台」。