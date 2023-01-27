快訊

陳明通請辭 介文汲直言：蔡英文要讓「他」痛不欲生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超有梗廣告「每個男人永遠缺少一台堆高機」 網友：還真想買

聯合新聞網／ 綜合報導
堆高機業者創意文案「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」。圖擷自路上觀察學院
堆高機業者創意文案「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」。圖擷自路上觀察學院

廣告文案創意多，有網友在行經路上時，抬頭看見堆高機業者的廣告，當中寫道「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」、「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」，引發網友熱議。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出堆高機出售的廣告，文案中寫道「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」，令他驚嘆「我竟然沒辦法反駁」。另有其他網友貼出更多超有梗廣告，其中一則文案為「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」，直呼「那個堆高機的粉專蠻好笑的」。

還有人PO出其它文案「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」。圖擷自路上觀察學院
還有人PO出其它文案「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」。圖擷自路上觀察學院

許多網友紛紛逗趣留言，「男人缺少一台運鈔車」、「到底誰會把堆高機停在自家車庫裡」、「開堆高機上路，不怕沒車位可停」、「再也不怕遇上把車停在車庫前的鄰居」、「想像一下今天你朋友找你出去喝酒，大家都騎車開車，你開堆高機去，絕對是全場焦點」、「買堆高機送媽媽」、「我是真的很想要一台」。

臉書

延伸閱讀

婆媳問題超常見！為何很少聽到「岳婿問題」 過來人點出1關鍵

打麻將突然少一支牌尺！他出動「1物」上桌代替 網大讚超高招

視力檢查一定看過「紅色熱氣球」 製造商揭密拍攝地點和背後目的

樓上惡鄰居噪音惱人！先別急找環保局 內行網友：先打110立案

相關新聞

超有梗廣告「每個男人永遠缺少一台堆高機」 網友：還真想買

廣告文案創意多，有網友在行經路上時，抬頭看見堆高機業者的廣告，當中寫道「每個男人的車庫裡，永遠缺少一台堆高機」、「沒有水的地方是沙漠，沒有堆高機的地方是寂寞」，引發網友熱議。

打麻將突然少一支牌尺！他出動「1物」上桌代替 網大讚超高招

農曆春節除了會和家人一起圍爐吃飯，有些人也喜歡和親朋好友一起打麻將。日前一名網友在臉書上發文，貼出正在打牌的照片，而亮點曝光後也掀起討論，有人忍不住大讚「胡牌不求人，高招！」

日人問台灣過年怎解釋？部落客丟「1驚人照」 眾人秒懂

春節期間台灣各地都擠滿出遊人潮，其中百貨商場更是受歡迎，民眾除了可以逛街購物，還可以在裡面享用美食。然而，部落客「日本人的歐吉桑」在臉書上發文，貼出台中東區新開幕的日系購物中心LaLaport誇張人潮，貼文曝光後也掀起討論。

她不想回婆家「賄賂地基主」奏效！ 老公1小時「都沒杯」網全笑翻

許多家庭會在過年期間祭拜地基主，而有一位網友就為了要拖延回婆家的時間，特地「賄賂地基主」，使得老公怎麼擲筊都「沒杯」，直到快一個小時後地基主才表示吃飽，讓網友笑得表示：「地基主真是神隊友」。

深山驚見「GameBoy」造型郵筒 網友一秒回到童年：歲月啊

任天堂1989年發售「Game Boy」遊戲機風靡世界，是許多玩家小時候的美好回憶。近來有位日本網友，意外發現了一個採用Game Boy造型設計的郵筒，讓人一秒重溫美好的童年時光。

台鐵賀年圖「美學誤點」被嘲諷…今上新圖雪恥 網笑：美編初一就上班

喜迎農曆新年，許多名人及公家機關陸續在社群媒體上拜年，但這樣的美術設計你給幾分呢？除夕當天，台鐵在臉書粉絲專頁分享一張藍底紅字且「簡單暴力」的圖片向大眾拜年，其粗糙的設計立刻被網友嘲諷為「美學誤點」、「國小拼貼大賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。