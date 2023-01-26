日人問台灣過年怎解釋？部落客丟「1驚人照」 眾人秒懂

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聯合新聞網／ 綜合報導
LaLaport的入口處擠滿人。圖擷自日本人的歐吉桑臉書
LaLaport的入口處擠滿人。圖擷自日本人的歐吉桑臉書

春節期間台灣各地都擠滿出遊人潮，其中百貨商場更是受歡迎，民眾除了可以逛街購物，還可以在裡面享用美食。然而，部落客「日本人的歐吉桑」在臉書上發文，貼出台中東區新開幕的日系購物中心LaLaport誇張人潮，貼文曝光後也掀起討論。

「日本人的歐吉桑」昨（25）日在臉書上發文，拍下春節期間台中LaLaport的逛街人潮，不僅入口處擠滿人，就連購物中心內部的人都多到像在擠沙丁魚。對此，「日本人的歐吉桑」直呼，「台灣人真的喜歡百貨公司！如果日本朋友問我『台中過年是怎樣？』我要給他看這圖片，他就馬上知道台灣過年多麼熱鬧，哈哈」。

商場內部全都是逛街人潮。圖擷自日本人的歐吉桑臉書
商場內部全都是逛街人潮。圖擷自日本人的歐吉桑臉書

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人潮好恐怖」、「這是正常發揮」、「是沒有去過百貨公司嗎？」、「好誇張，太多人了吧」、「全台灣都這樣，嚇死人」、「湊熱鬧的多吧？這種人潮是能逛到什麼」、「因為現在過年放長假，加上又是新開的商場，所以人多很正常」。

也有網友提到，「是有沒有那麼愛逛百貨商場？看到這種誇張人潮，我是絕對不會走進去的」、「這人潮怎麼逛啊？我寧願過一段時間再來」、「幸好沒去…」、「我等大家上班再去朝聖好了」。對此，「日本人的歐吉桑」回覆，「目前只有南館開幕，我建議北館開幕後再來」。

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