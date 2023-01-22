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書局買福袋驚喜包開箱驚見「這本」 網笑：根本驚悚包

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己購入驚喜包，開箱後竟有一本數學評量卷，讓他哭笑不得。翻攝爆料公社
網友分享自己購入驚喜包，開箱後竟有一本數學評量卷，讓他哭笑不得。翻攝爆料公社

春節期間，許多商家都紛紛推出許多福袋和驚喜包，一名網友就購買了書店的驚喜包，打開後除了有紙膠帶、兒童CD、繪本和筆記本之外，竟然還有一本「數學科總複習」的評量試卷，讓網友哭笑不得，引起討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，圖片中顯示他購買了一個書局的驚喜包，從內容物可以看見紙膠帶、兒童CD、繪本和筆記本，但沒想到，除此之外竟然還隱藏了一本「驚喜」，那就是五、六年級的「數學科總複習」。

該名網友表示，這個驚喜包實在「太驚喜」，好奇怎麼會有一本數學講義隱藏在其中，引起許多網友留言回覆。

網友留言表示「根本驚悚包，買來是來快樂的，沒想到要做作業」、「意不意外...開不開心...」、「它負責『驚』的部份，其他的負責『喜』，沒毛病～」、「這要是我，嘴巴就嘟到初五給你看」、「驚的是小孩，喜的是爸媽，沒問題」。

也有網友表示，千萬不要買這個牌子的驚喜包，因為「裡面都是書，曾經買過兩次小孩一臉傻眼」，也有網友分享類似經歷，表示「對，我女兒三年級，拿到小六的數學講義～一臉無奈，說這個要留到六年級再寫嗎？之後問她要不要買驚喜包，說再也不買了」。

爆料公社 福袋 春節

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