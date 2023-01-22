過年時家人借手機拍照 相簿「A片截圖」意外露出她當場社死

一名網友分享，在過年期間時表姐因為要確認照片，打開原PO相簿後意外看到「A片截圖」，表姐看到後光速滑掉，原PO整個晚上只好跟表姐「全程尬聊」，超想原地蒸發，引來許多網友議論。

一名網友在Dcard發文表示，在過年期間時與親戚朋友合照，而在大合照時，原PO就因為自己的手機背後有扣環，可以立著，因此自告奮勇用她的手機來拍，而在拍完照後，表姐想確認照片模樣時，卻不小心滑到了許多「A片截圖」，讓原PO當場嚇死。

原PO當下看到表姐「光速把照片往回滑」，代表她「肯定已經看到了」，原PO接著全程繼續跟表姐尬聊，回想後「超想原地蒸發」。原PO也解釋，自己會存這些圖片是因為打算做私密處醫美，因此想要找一些好看的私密處照片作參考，現在還在猶豫要不要跟表姐解釋。

許多網友留言表示「放下鮑袱，好好過年吧」、「紅鮑拿來」、「真的要固定刪照片啊」，也有類似經歷的網友表示「沒差啦，我想他們大概也能理解你的尷尬。讓我想到有一次我跟我同事，一起準備要看一個廠商代表手機裡工作的圖，三個人都盯著那支手機，結果一滑開就是滿版的『XX姿勢』」。