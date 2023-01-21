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他列舉七大過年習俗 網點名這1項最該廢：危險又擾民

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人過年喜歡放鞭炮慶祝。記者蘇健忠／攝影
許多人過年喜歡放鞭炮慶祝。記者蘇健忠／攝影

今天是除夕夜，過年期間有許多民俗習慣，如圍爐、搶頭香、發紅包、放鞭炮等，此外也有一些禁忌，包括除夕不能洗衣曬衣、初二前不能回娘家等。有網友列舉七項過年習俗，PTT網友則點名「放鞭炮」又危險又擾民，最應該廢除。

一名網友在PTT發文列舉七項過年習俗，包括跟親戚吃飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二前不能回娘家、放鞭炮、迎神，他詢問「你覺得哪項習俗最應該廢掉？」

不少網友點名放鞭炮，留言「放鞭炮！每年都火災」、「放鞭炮沖天炮吵死了」、「遇到屁孩真的很危險」、「紙錢、香跟鞭炮可以禁掉了吧」、「要睡覺一直在那邊放炮，吵死」、「低端8+9最愛幹的」、「一堆死89在公園放鞭炮」。

也有許多人妻希望廢除「初二不能回娘家」的習俗，留言「我好想回家喔」、「啥初二不能回娘家，我現在已經在娘家了」、「初二前不能回娘家、初一初二不洗澡都廢掉」。

另外還有網友留言「只要放假，其他都不要」、「只要能放假，其他沒有也沒關係」、「只要放假就好」、「除了放假其他都可以廢掉」、「全部都要取消」、「幾乎都沒啥非存在不可的理由」、「全廢掉，整個年節都在家玩遊戲追劇最爽」。

除夕夜 紅包 PTT

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