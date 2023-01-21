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小年夜送餐遇客人送大紅包 外送員大樂：我愛過年
春節到來，許多民眾都會返家團圓，外送員仍在外辛苦送餐。有外送員分享，他在小年夜外送時，遇到豪邁女客人送上大紅包，他打開紅包後相當開心，直呼「我愛過年」，不少外送員也在貼文下大喊羨慕。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示，這位女客人當天點了8項米粉湯，用信用卡付費，他騎了約2.4公里才到地點，女客人取餐時，他剛好撇見房內正在打麻將，未料，女客人卻突然掏出一個紅包給他，事後打開有600元，讓他嚇了一跳。
貼文一出後，不少外送員紛紛留言直呼羨慕，「沒有遇過」、「我都沒有，連一塊塊都等著我找錢」、「太久沒上我連春節獎勵都沒有」、「真好」、「只能羨慕了」、「不錯，都沒送過這種送紅包的客人」、「今天跑了26趟沒小費」、「我只收到一塊不用找」。
另有網友表示，「應該你到時她剛好贏錢」、「我跑熊貓進入第4年，遇到過年3次，但第一年因為參加大罷工沒跑，後面2年各收過一個紅包，對我來說，那是客人給的幸運」、「台南客人難，在北部我們真的會給小費」、「果然是天龍國比較大方」。
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