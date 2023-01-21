媽媽要她冷凍庫找烏魚子打開傻眼 網笑：不到土石流程度

今晚是除夕夜，不少家庭陸續準備年菜，有網友分享，媽媽叫她從冷凍庫拿烏魚子出來，未料打開冰箱後卻令她傻眼，不過，許多網友卻表示，這還不到土石流等級，並紛紛表示羨慕。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，貼出一張家中冷凍庫照片，只見裡面裝滿各式塑膠袋，難以看出內裝的食品是什麼，不過原PO媽媽卻要她找出烏魚子，令她相當無奈。

貼文一出後，不少網友都安慰原PO，她們家的冰箱沒到土石流等級，並紛紛透露自家冰箱狀況，「妳家的冰箱還有空間，我家早就塞爆了」、「這冰箱跟我媽的比起來還算小case」、「還好還好，我昨晚打開我婆婆的冰箱，連個縫都沒有，早上老公塞進去的東西到了晚上都還沒結凍」、「還好啦，我曾打開門還要用手接」。

有網友也給建議，「隨便拿一個給她，幾次後她就自己來了」、「通常烏魚子都是人家送的心意，會提早送所以會塞在裡面，妳下層手伸進去約20公分處即可找到」、「去五金行買透明塑膠袋，全部給它們換新裝扮，就很好找了」、「叫妳順便換冰箱」。