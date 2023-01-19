女信徒拜科學麵貼長串願望清單 「對爸爸的愛少一點」引熱議

宗教信仰是許多人的心靈依靠，有網友觀察發現有女信徒用科學麵祭拜，上面還有密密麻麻的願望清單，引發網友熱議。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文，貼出一張女信徒拿科學麵祭拜，上頭內容寫道「祈求：兒子考試可以進步八分就好／可以聽媽媽的話／在學校可以好好吃午餐／對爸爸的愛可以少一點／回家可以記得洗便當盒／可以跟妹妹和平相處／可掀馬桶蓋再尿尿／可以不要再搗蛋！」

針對其中一個心願「對爸爸的愛少一點」引發網友討論，有人根據線索「可以聽媽媽的話」、「對爸爸的愛少一點」、「跟妹妹和平相處」，推測有可能是夫妻跟小孩爭寵，也有可能夫妻雙方離婚，或單親媽媽帶著兩個孩子。

此貼文一出，還有網友逗趣留言，「用科學麵來收買小孩，可能效果還比較好」、「還怕老花放大字體，給過」、「她拜的內容，明明自己就可以教的吧」、「爸爸犯了什麼錯」、「樸實無華的母愛」、「應該要拜整箱乖乖才對」。