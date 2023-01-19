戒糖三個月膚況超有感 她激動分享：痘痘明顯變少

戒糖有益健康，有網友分享戒糖三個月來的心得，並放上前後對比圖，臉上痘痘也明顯變少、膚況變好，呼籲網友「可以試試看開始戒糖真的有差」，許多嘗試過的人也紛紛留言表示有感。

有網友在Dcard上分享三個月來的戒糖狀況，並表示大約半年前遭念珠菌感染，醫生建議要少吃甜食及炸物。開始戒糖後，原PO臉上幾乎不會有爆痘的情況，尤其臉頰的膚況前後差異最大，並建議網友「如果有跟我一樣懶得保養的人，可以試試看開始戒糖真的有差」。

許多網友也分享經驗表示，「個人感覺，戒糖一週就很有感了，除了不太亂出油，皮膚也很穩定，同時還要吃魚油跟維他命C、多喝水」、「戒糖真的有差，代謝也會變比較好，體質關係，真正戒掉後，代謝變超好，眼睛不再水腫」、「加上運動狂灌水，可以獲得水煮蛋皮膚」、「戒奶和戒麩！我覺得這兩個在我身上比起戒糖有感」。

不過也有其他人留言，「出生到現在都不愛吃甜的，也不喝奶，但還是一堆痘痘，氣死人」、「我也都喝無糖茶，但是巧克力跟甜點真的戒不掉」、「不戒糖，心情會變好」、「我反而是甜食還可以控制，飲料完全戒不掉」、「我是螞蟻人但我皮膚很好，從小到大長的痘痘不到10個，甚至還一直熬夜」。

根據《hello醫生》指出，糖分攝取過多不僅容易肥胖、皮膚變差，也會導致罹患糖尿病、中風或心臟病等疾病的風險。適時戒糖，除了可避免這些情況外，身體也會變得更有精神、思緒更清晰。