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「商務用變大眾化」他問高鐵贏在哪？ 網笑：沒漲就贏了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵從原本只有商務客愛用，逐漸演變成今天全民首選的交通工具。圖為高鐵示意圖。記者楊文琪/攝影
台灣高鐵從原本只有商務客愛用，逐漸演變成今天全民首選的交通工具。圖為高鐵示意圖。記者楊文琪/攝影

台灣高鐵自2007年上路以來，逐漸成為國人往來南北的主要交通工具，有網友就好奇，高鐵定價偏高，一開始通車時只有少數人會搭，現在卻演變成連學生族都愛用的大眾交通，讓他十分不解。

有網友在PTT以「高鐵什麼時候變親民的大眾交通運輸？」發文討論，他表示高鐵剛通車時，大眾普遍認知它只有趕時間的人跟商務客會搭，結果現在漸漸變成大家出去玩的首選，連學生族也常搭高鐵，他對這一轉變感到奇怪，「高鐵票價也沒降啊，怎麼會變成這個樣子？」

許多網友分析可能原因，「用金錢換取時間」、「以前用學生優惠的出社會，習慣高鐵了」、「乘客素質大勝台鐵」、「台灣住宿太貴，浪費時間在通勤住一晚，不如省時間當日來回」、「從08年就不算貴了，客運太痛苦」、「台鐵自強號每站都停又擠又慢」、「那個速度那個爽度，坐過就回不去了」。

更有人指出，相對於物價通膨，高鐵票價其實一直都沒漲，「這時間通膨多少了，票價沒變就是變相降價了」、「物價都漲了，它沒漲就等於是降價了」、「價格都沒變，中間還降過一次」、「通貨膨脹，高鐵票價幾乎沒漲」、「現在少數沒漲價的東西」。

高鐵 票價 物價 通膨

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