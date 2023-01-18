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女拋問「獨自過年哪些餐飲店有開？」 網建議：1種餐廳最方便

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節將至，一名女網友好奇問「台北有哪些推薦的過年餐廳？」對此，多數人建議她吃連鎖店。示意圖／ingimage
農曆春節將至，一名女網友好奇問「台北有哪些推薦的過年餐廳？」對此，多數人建議她吃連鎖店。示意圖／ingimage

農曆新年即將到來，許多家庭都已採買好年菜，準備除夕團圓共享餐點。日前一名女網友表示，她隻身一人在台北單獨過年，每次從除夕到初二時，很多餐廳都不營業，讓她煩惱「有什麼300元至500元的好吃餐廳，可以在過年期間享用呢？」對此，多數人建議她吃連鎖餐廳。

一名女網友在PTT發文指出，她不知不覺在台北已經第6次單獨過年，從以往經驗來看，除夕到初二的台北就如同空城一般，讓她想起學生時期，曾經過年連續好幾天在學校旁的咖啡廳吃熱壓吐司，後來變成吃超商的泡麵大餐，等到出社會後，開始改成訂飯店過年，不用煩惱沒東西吃，只要在房間泡湯，上健身房運動，下樓吃buffet就可以快樂度過年假。

不過，原PO指出，今年想簡單過年，考慮吃速食或買點料理包來加青菜，在小套房裡自己烹飪，她表示「總覺得如果一個人過年的話，不是花大錢就是吃得很節儉，很多店家都沒有開，或者是很多合菜類的餐廳」。文末，原PO好奇「有沒有人可以推薦300元至500元的餐點選項，可以讓我在農曆年小確幸一下，大家都是如何安排一個人過年呢？有什麼推薦的好吃食物嗎？」

對此，網友回應「連鎖店幾乎都有開吧，畢竟過年也是業績暴漲的機會」、「火鍋、披薩、炸雞，這樣吃從除夕到初二都幫妳安排好了」、「京星飲茶兩家分店24小時照常營業」、「連鎖餐飲大部分都會開，不過要注意營業時間，有的會提早關」、「去有溫泉的山上露營烤肉」、「買水餃回家煮」、「去吃饗饗阿」、「很多餐廳或連鎖店初一就營業了，是小吃攤跟小店面大多都過年休息吧」、「台北車站內的各美食街應該都還是會開，不然就去看電影，一定會有吃的」、「過年在台北吃好點吧，買個火鍋還是烤鴨吃」、「百貨公司美食街隨便你挑」。

餐廳 除夕 PTT

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