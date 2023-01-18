過年傳統零食都很難吃？網友抓狂點名「它」最噁：根本不能吃

過年快到了，有些家庭為了應景，都會購買「傳統零食」，但不少人覺得傳統零食其實不好吃，近日有網友在PTT分享自己不愛的過年零嘴，引發熱烈討論，其中，最多人抱怨難吃的是「金幣巧克力」：「那根本不配叫做巧克力。」

金幣巧克力。本報系資料照。

網友列舉出他自認不好吃的過年傳統零食，有冬瓜條糖、寸棗、生仁、麻荖、金幣巧克力，不少人反映冬瓜條糖太甜「味道很噁」，但最多人反映難吃的是金幣巧克力：「鼻腔那邊自然反射感到噁心」、「那根本不配叫做巧克力」、「不知哪來的垃圾合成巧克力」、「根本不能吃吧」、「噁心油味」。

此外，也有許多網友替麻荖、寸棗平反：「麻荖上榜是不是有什麼問題」、「麻荖明明就很好吃」、「屁啦，花生麻荖超好吃」、「你一定是沒吃過好吃的」、「寸棗哪裡難吃」、「寸棗很好吃好不，決鬥啊」。