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絲綢般柔軟 他想買天絲寢具陷兩難 網勸：不要忤逆老婆的花色

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近想買天絲材質的床單陷入兩難，於是上網發問徵詢大家意見。 示意圖／ingimage
一名網友最近想買天絲材質的床單陷入兩難，於是上網發問徵詢大家意見。 示意圖／ingimage

一般人繳完房貸後手上可能就無太多餘裕，更遑論有錢繼續裝潢家裡，打點空間或買好一點的寢具。有網友近日便陷入困難抉擇，不曉得該買怎樣材質的床單，想買天絲又覺得太貴，若買太便宜的又擔心踩雷。

該網友在ptt上發問說，「花錢買天絲床單到底值不值得？」他說看到很多人推薦天絲，透氣絲滑，但查了一下，價差滿大的，便宜的超便宜，貴的真的也滿貴的，又不是很想買太便宜的，萬一真的踩到雷買了也是佔空間。

此外，他最近開始繳房貸，也希望錢能花在刀口上，他目前挑出兩間，都是100%天絲，價格算高。其中一間花色，老婆很喜歡，但因為價格關係被他阻止了；另一個牌子好看的花色比較少一點，而且又再比第一間貴個2000~3000元左右。

有其他人留言認為天絲材質真的不錯，但支數越高越貴。「同事推薦買了後回不去了」、「價格看支數！當初我買40支的，覺得很不錯，一年四季都能用」、「曬被單的時候覺得很谷溜」、「全家的床單都是天絲，用過就回不去了」、「80支超好睡一次買三套完全不後悔入手。」

「那時沒概念買了5000元的天絲，覺得很好睡，用了10年了」、「寢具再多投資都值得」、「沒買過你講的那兩間，但是買了天絲床單真的滿好睡的，觸感很舒服」、「看個人喜好，重視睡眠品質的話整套18k買下去其實也還好。」

然而也有人建議原po找寢具廠等廠拍的時候最便宜，還有人說其實怕熱的人比較適合，如果比較怕冷純棉感覺比較保暖一點。「我都直接去百貨公司摸實際材質才決定要不要買」、「覺得買比較便宜的就很夠用」，但也有人笑說，不要忤逆老婆的花色選擇才是正解。

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