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兒子買超大把「魔法掃帚」如何運回台？ 網建議：直接飛回家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示兒子在大阪環球影城購入了一把掃帚，正煩惱如何運回台灣。翻攝PTT
一名網友表示兒子在大阪環球影城購入了一把掃帚，正煩惱如何運回台灣。翻攝PTT

許多台灣民眾都相當喜歡到日本的遊樂園旅遊，一名父親就分享，他和家人去日本大阪環球影城後，兒子竟然買了哈利波特中的「火閃電」飛天掃帚，並希望可以帶回家，因此詢問網友有什麼方法能夠運送回台，還有網友建議「直接騎乘飛到台灣」、「去9又4分之3月台搭火車帶回來」引起討論。

一名網友在PTT日本旅遊版發文，表示自己打算把在日本大阪環球購買的一堆戰利品寄回家，但是兒子卻在環球直接買了「一根掃把」讓他相當頭痛，正在煩惱該怎麼處理它，因此也詢問網友「有人寄過這麼大的嗎？」，根據原PO表示，該飛天掃帚約130公分左右，尾巴還相當寬。

許多網友看到掃帚後相當好奇，有些網友開始詢問價錢，而原PO也解答，表示約為新台幣4500元，也有專業網友指出，這把是哈利波特中的「火閃電」，並表示「這是火閃電吧，目測應該比傘大」、「火閃電耶」、「這是火閃電，才不是光輪2000那種廉價品!!」、「看來要帶火閃電回家的成本很高喔」。

許多網友紛紛留言提供建議，表示「這就日本郵局海運了啊，長度1.5m總長寬高3m內即可，反正原PO還沒那麼快回台，海運OK的，剛好到家接收」、「1.花錢ems算材積，2.就包裝好找個地方寄放，返程跟航空櫃檯問一下，廉航可能會加價。東西很便宜，但是處理不便宜」、「寄或是托運肯定能寄，就是超重大型托運物而言，跟雪具浪板一樣，但就是費用不便宜，估計有回憶就夠了，留在日本飯店連帶都不要帶回台灣，這支放家裡也是佔空間，真心不騙！」

但也有許多人搞笑表示「直接騎回來就沒有托運問題了」、「有人不騎回家的嗎？」、「不能飛嗎？瑕疵品退掉吧，直接騎乘飛到台灣啊，記得跟塔台說一下位置」、「直接騎回家就好了」、「讓小孩自己騎回去，省機票賺翻了」、「建議去9又4分之3月台搭火車帶回來」。

PTT 環球影城

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