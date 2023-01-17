去小吃攤唸肉「ㄙㄠˋ」遭諷賣弄學識 他不解：大家都不在乎國文素養嗎？

你今天吃「肉燥飯」了嗎？一名網友近日發現其實肉燥飯的「燥」讀音並不是「ㄗㄠˋ」，所以他很難過在ptt問說為何大家都把這個字唸錯，而且教育部國語辭典明確標示這個字就是「ㄙㄠˋ」。

該名網友在ptt說他去小吃攤買東西都講正確讀音，卻被說是在賣弄學識。他感嘆表示，就像蛤蜊明明就是「隔離」，一堆人唸錯好心提醒也不改，「現在是大家都不在乎國文素養嗎？」

有網友留言說，「還不是一堆人把味噌湯讀成味ㄗㄥ湯，半斤八兩啦」，但實際上應該要念成「味ㄘㄥ湯」才對。還有人不解「我是覺得為什麼都把血念成雪」、「我都唸鵝螺絲、髮摑」。

但也有人反倒覺得語言本來就約定俗成，能懂就好，「我以為語言是用來溝通的。」還有人直言，「不被人發的音和講的詞就是死掉了，那種死語言有什麼好堅持非要念對不可的？」、「生活對話跟應付考試是兩回事。」

不過根據教育部國語辭典羅列出來的讀法，燥有兩個音，「ㄗㄠˋ」的唸法其實是形容詞，乾的、缺少水分的，如：「乾燥」，或是形容內心焦急不安，如：「急燥」。而「ㄙㄠˋ」則是名詞，指剁成細碎的肉。如：「肉燥」、「燥子」。