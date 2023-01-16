到KTV嗨唱「1舉動」遭白眼制止 當事人嚇傻：只有我會這樣？

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聯合新聞網／ 綜合報導
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage
KTV是不少人的聚會場地首選。 示意圖／ingimage

不少人和朋友聚會時都喜歡挑KTV，不僅可以擁有獨立的包廂空間，還可以在裡面盡情歡唱。不過，日前一名男網友在網路上發文，表示自己和朋友去唱歌時，剛好聽到有人點了自己喜歡的歌，於是就跟著唱了起來，沒想到卻導致對方不開心，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「在KTV跟著唱，是不行的嗎？」為題發文，他透露某天臨時被朋友找出去唱歌，期間對方剛好點到他很喜歡的歌，雖然他手上沒有拿麥克風，但還是很開心地跟著唱了起來。沒想到，跟唱了幾首歌之後，朋友突然說「能不要唱嗎？我想好好聽別人唱歌」。對此，原PO感到相當不解，於是發文詢問大家，「很好奇只有我會這樣嗎？求解？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我是不喜歡別人跟我一起唱，如果真的要唱就自己點」、「自己點的自己認真唱，要跟別人一起唱沒提前說真的沒禮貌」、「我比較討厭我點了很喜歡的歌，旁邊的人又硬要拿麥克風唱」、「如果是沒拿麥克風但想唱一樣大聲，結果用吼的那種，我會很想扁他」、「我在唱的時候也不喜歡別人跟著唱」、「有時候很討厭自己不點歌，別人點了就拿麥克風跟唱的人」。

也有網友持不同想法，「我個人覺得去KTV就是要互動，一起唱歌又沒什麼，麥克風也不是人人都能拿一支，想聽自己歌聲就去電話亭KTV」、「找朋友去唱歌不就是要一起嗨的意思，難不成去當個人演唱會的聽眾嗎？」、「一起唱才開心啊，又不是個人演唱會」、「去KTV是來嗨的，沒有那麼多規矩啦」、「我每次去KTV都是大家一起唱，沒拿麥克風的人唱得跟有拿麥克風的人一樣大聲，甚至會一首歌把麥克風傳過一輪」。

還有網友開始猜測，「可能是你走音吧？我也不喜歡聽歌時有另一個走音的妨礙欣賞」、「應該是太難聽吧！好聽的巴不得你每首都跟著唱」、「他是不是只是想暗示你唱歌很難聽」、「如果你唱比主點人還大聲或者差不多，那就是你的問題了，一般小聲跟唱是不會有人制止你的」、「你可能就是被找去當分母而已」、「那一定是首放感情的歌，需要一點情緒還不被他人影響」。

KTV 演唱會 聚會 Dcard

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