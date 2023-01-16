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3D版《灌籃高手》超出預期！ 網友大推：是粉絲100%必看

聯合新聞網／ 綜合報導
網友相當推薦《灌籃高手》電影版，3D版也超出粉絲的預期。圖／台北双喜電影提供
網友相當推薦《灌籃高手》電影版，3D版也超出粉絲的預期。圖／台北双喜電影提供

日本《灌籃高手》是許多人心中的經典作品，13日在台灣上映電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》也掀起台灣網友熱論，紛紛大推直呼「真的好看」，3D版也超出許多粉絲的預期。

有網友在PTT分享《灌籃高手》電影版觀影心得表示，BGM（背景音樂）非常讚，比賽的緊張感都能表現出來，更直呼「正片都還沒開始，我只是看到球員登場就開始哭了，這正常嗎」、「如果你是粉絲，那我100%推薦你去看」。

他剖析劇情，更多著墨在「宮城」上，包括他的背景以及打籃球的契機，即便有些人認為《灌籃高手》要變成「宮城傳」，但優點在於電影劇情連續，「不會有燃燒一半後就這麼沒了的情況」，值得一提的是，中文配音表現都很不錯，因此相當推薦，「不論大人小孩都能好好享受」。

許多粉絲網友紛紛大讚，「3D的部分真的超出預期，把跑位、擋拆的細節完整呈現」、「比賽中間一直切宮城的個人動畫是有點煩，不過可以看到動畫版的戰山王還是會很感動，而且櫻木還是原人配音很讚」、「3D超棒，沒想到能做到這樣」、「好看，如果是鐵粉，那要去，如果想看經典山王戰，那多降低一點期待」、「真的好看，推」。

日本 電影 PTT

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