僅戶外口罩解禁！網友批「進出室內脫戴好麻煩」 國人看法兩極

隨著防疫相關政策逐漸鬆綁，現在空曠戶外可以不用戴口罩，但進入室內或是搭乘大眾運輸工具仍然要戴。昨（15）日一名網友在網路上發文，認為現在室外空間雖然不用戴口罩，但進入室內還是要戴，所以感到非常麻煩，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「室內要戴口罩是不是有夠麻煩」為題發文，原PO提到現在室外可以不用戴口罩，但室內還是需要戴，就連去便利超商短時間買個東西也要戴好口罩才能進去，導致出門幾乎都要隨身攜帶一個。對此，原PO不滿指出，「是不是有夠麻煩的，然後可以室內用餐，室內戴口罩的意義到底是什麼？有沒有卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「無意義的事做越多，越習慣於服從命令」、「我在日本室內和大眾運輸都不戴口罩，沒人管過我」、「訓練奴性，沒看到現在很成功嗎？」、「歐美可無法這樣，人家會思考這政策必要性」。

也有網友持不同看法，提到現在無論在室內或室外，仍然會把口罩戴好，並且不會感到麻煩，「沒差！我連室外都戴口罩」、「你知道有多少人在室內打噴嚏，病毒都在亂噴？」、「不夠帥還是戴著比較好」。