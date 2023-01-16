不要台ㄎㄧㄡˋ媽！通訊行老闆掛布條徵婚一句客語掀論戰 本尊出面說話了

有些店家會在店門口掛上布條，向民眾宣傳近期促銷活動。一名網友發現新竹有一間通訊行門口高掛紅布條，上面寫著「老闆單身中，但台ㄎㄧㄡˋ媽先不要」，讓不少看得懂這句話的網友生氣表示「就是有這種喜歡歧視胖的人，祝福這位老闆單身到終老」。

原PO日前於臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，強調「客家人才懂的」，只見一間通訊行門口高掛一個紅色布條，上面用白字寫道「老闆單身中，但台ㄎㄧㄡˋ媽先不要」，從門牌地址可以發現這間店位於新竹縣。

「台ㄎㄧㄡˋ媽」又稱大箍嫲，是客家話，意指身材胖大的女人。根據教育部擬定的臺灣客家語常用詞辭典，「台ㄎㄧㄡˋ（大箍）」二字用來形容人身材肥胖、脂肪多的樣子；而有學者在海陸客家話帶「嫲」詞語析論一文中提到，「嫲」確實有表示「大」的意味，且除了「大」的意思之外，又有「圓胖」的意味，因此「大箍嫲」一詞就很明顯是嘲笑身材胖大的女人。

貼文一出，不少網友熱烈討論說「真的欸超沒水準，看到這種布條也不想進去」、「客家人路過，瘦也不選你啊！你註定單身」、「老闆家是有沒有鏡子，看看自己倒彈長相」。也有人說「至少他（老闆）很誠實」、「老闆搞不好自己長得賊醜」、「我一定要走進去看老闆長怎樣」、「這是（客語）海陸腔，四縣腔是『胎ㄎㄧㄡˊ馬』」。

隨後，該間通訊行的陳姓老闆親自出面回應網友留言，澄清說「我是此間通訊的負責人，掛紅布條主要是和左鄰右舍鬧著玩，沒有要徵友的意思，我本身也是台ㄎㄧㄡ`古（又稱大箍牯，泛指身材肥胖的男子），不好意思讓各位有不愉快的觀賞體驗，如果讓大家覺得不舒服覺得難受，我在這邊跟大家道歉，對不起」。一名自稱在該間通訊行隔壁開中大碼女裝的網友也跳出來幫忙說話，「他掛這個布條我就覺得是開完笑，至於好不好笑就依個人觀感而定。其實他平常為人很好相處，也不是真的歧視棉花糖族群，對於他的梗請勿太認真」。